Propaganda chineză în plin avânt: folosește imagini din filmele americane ca să-și laude armele

Conflictele de influență și putere dintre China și Statele Unite iau de multe ori forme ciudate. Competiția dintre cele două state este acerbă în ceea ce privește multe domenii, iar strategiile sunt din ce în ce mai inventive.

De data aceasta, chinezii au ales să “lupte” împotriva dușmanului cu propriile lui arme – literalmente, cu produse americane.

Pentru a răspândi vestea despre puterea forțelor lor armate, chinezii au construit o strategie pentru promovare pe social media.

Un videoclip de propagandă pentru forțele aeriene ale Chinei a aterizat pe rețelele de socializare, iar utilizatorii s-au întrebat de ce a doua cea mai mare putere militară a lumii a îmbinat clipuri din blockbuster-urile de la Hollywood în propriul său material de propagandă.

Videoclipul, cu vizionări de 4,72 milioane pe Weibo și realizat de centrul de propagandă și cultură al forțelor aeriene ale Armatei de Eliberare Populară (PLA), prezintă avionul său H-6 cu rază medie și lungă de acțiune.

Cu un scor în creștere și fotografii de acțiune la mare altitudine, videoclipul aproape că este înfricoșător și arată personalul forțelor aeriene chineze lansând un atac asupra unei baze insulare – care se aseamănă puternic cu facilitățile SUA din Diego Garcia și Guam. Personalul se întoarce apoi după misiunea de succes.

Cum și-au dat seama că este vorba de un fals

Utilizatorii de pe rețelele sociale sunt întotdeauna vigilenți, iar ochii lor de vultur s-au grăbit să repereze indiciile care dădeau de gol imensa falsitate.

Secvențele explozive cu rachete au fost smulse din trei filme de la Hollywood: Transformers: Revenge of the Fallen, The Rock și The Hurt Locker, conform The Guardian.

“S-a dovedit că visul nostru de mare putere a fost pus la punct prin editarea unor clipuri de film americane”, a spus un utilizator.

“Promovăm aeronavele militare interne folosind clipuri de film americane de la Hollywood, de ce să ne mai deranjăm?” a adăugat un altul, în timp ce un al treilea a spus: “Este videoclipul promoțional al națiunii noastre, de ce nu ne folosim propriile imagini?”

China este blocată într-o luptă de putere cu SUA pentru apărare, tehnologie, comerț, mări disputate și statutul Hong Kong și Taiwan.

Pentagonul spune că China depășește deja SUA în mai multe domenii de apărare – afirmații pe care Beijingul le neagă cu tărie – și dorește să își dubleze stocul de rachete.