CES 2020 | Noutățile la care să te aștepți pentru acest an și acest deceniu

E acel moment din an în care are loc cel mai mare eveniment de tehnologie – CES 2020. Târgul începe în câteva zile și e găzduit, ca-n fiecare an, de Las Vegas.

CES – Consumer Electronic Show – are loc, în fiecare an, în Las Vegas. Anul acesta, evenimentul are loc în perioada 7-1o ianuarie. Și, ca de fiecare dată, zeci de mii de firme prezente, sub o formă sau alta, la CES vor încerca să te convingă că-ți fac viața mai bună cu ajutorul produselor pe care le scot pe piață.

De la gadgeturi de ultimă generație până la cele mai noi soluții din domeniu, evenimentul de anul acesta are de toate. E cunoscut faptul că dispozitivele viitorului trebuie să fie prezentate și la CES. Și nici anul acesta nu reprezintă o excepție.

Că vorbim de concepte sau de produse care chiar vor fi scoase pe piață, toate vor fi prezentate în Las Vegas săptămâna viitoare.

Ce noutăți sunt la CES 2020

CES e unul dintre acele evenimente care trasează direcțiile în industria tech. Cam acolo poți să vezi care-s inovațiile din domeniu și spre ce se îndreaptă nu numai giganții din domeniu, ci și firmele mici care vor să-și facă cunoscute ideile pentru a atrage finanțări. Evenimentul de anul acesta va fi dominat și de oferta de servicii.

Sunt doi mari actori intrați în zona de streaming video – Apple și Disney, care au arătat că tehnologia înseamnă mai mult decât produse. Dar la CES 2020 vor fi prezente multe companii care insistă și pe alt tip de servicii, mai utile în viața de zi cu zi: livrarea de mâncare în sistem inteligent, aplicații care te ajută să meditezi sau unele care-ți promit că-ți respectă viața privată atunci când stai pe internet.

Tehnologia 5G, tehnologia viitorului

Târgul din Las Vegas nu ocoloște noua rețea de date mobile 5G, cea care va aduce un internet mult mai rapid și mai sofisticat decât cel pe care-l cunoști azi. Deși se așteaptă ca chestiunile legate de 5G să fie definitivate la MWC în Barcelona, în luna februarie, e clar că discuțiile nu vor lipsi nici de la CES.

De altfel, mulți participanți vor putea folosi telefoanele 5G, de vreme ce americanii de la AT&T au lansat deja tehnologia în Las Vegas. Sigur vor exista dispozitive care vor demonstra impactul uriaș pe care-l poate avea 5G în domenii precum sănătate, transport, energie și siguranță publică.

CES 2020 ar mai putea aduce ceva nou: trecerea definitivă la touchscreen. Sunt puține dispozitive care mai vin cu butoane, iar cele care mai vin încep să renunțe treptat la acestea. E o perioadă în care se face tranziția spre dispozitive care să fie controlate doar prin atingerea unui ecran, fără să mai fie nevoie de un buton fizic.

Cam așa arată viitorul.

Totul despre televizoare

E cunoscut faptul că dispozitivele care domină în fiecare an târgul din Las Vegas sunt televizoarele. E motivul pentru care Samsung are mereu succes la CES și ocupă, de regulă, cel mai mult spațiu în rubrica destinată știrilor de la acest eveniment. Așa va fi, probabil, și anul acesta.

Televizoare rămân inima acestui show, dar discuția se va focusa anul acesta și pe cum s-a schimbat comportamentul de consum. Mulți folosesc televizorul mai mult pentru servicii de streaming video ca Netflix, Youtube și HBO Go și mai puțin pentru programele clasice TV.

E de așteptat, așadar, ca și noile modele ce urmează să fie prezentate săptămâna viitoare să fie adaptate acestor comportamente.