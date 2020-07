Cercetătorii au descoperit că dincolo de Calea Lactee e un „zid galactic”

Astronomii au descoperit un vast ansamblu de galaxii ascunse în spatele galaxiei noastre, în „zona de evitare”. Astfel, ei au descoperit că există un zid vast peste granița de sud a cosmosului.

Zidul Polului Sud, așa cum este cunoscut, este format din mii de galaxii – “stupi” de trilioane de stele și lumi întunecate, precum și praf și gaze, aliniate într-o perdea care se întinde pe cel puțin 700 de milioane de ani-lumină de spațiu. Dar nu-ți imagina că o poți vedea. Întreaga conglomerație se află în spatele Căii Lactee, în ceea ce astronomii numesc “zona de evitare”.

O echipă internațională de astronomi condusă de Daniel Pomarède de la Universitatea Paris-Saclay și R. Brent Tully de la Universitatea din Hawaii a anunțat această nouă descoperire, într-o lucrare în Astrophysical Journal. Este o descoperire importantă a unei misiuni în curs, de a determina unde ne aflăm în Univers.

Noul “zid” se alătură altor descoperiri interesante, realizate în ultimele decenii, cu nume precum Great Wall, The Sloan Great Wall, The Hercules-Corona Borealis Great Wall și The Bootes Void. Noua lucrare s-a bazat pe măsurători efectuate de Dr. Tully și colegii săi, a distanțelor a 18.000 de galaxii, până la 600 de milioane de ani-lumină.

Prin comparație, cele mai îndepărtate obiecte pe care le putem vedea – galaxiile care s-au format la scurt timp după Big Bang – sunt la aproximativ 13 miliarde de ani lumină. Galaxiile din acest zid nu pot fi văzute, dar dr. Pomarède și colegii săi au putut observa efectele lor gravitaționale prin asamblarea datelor de la telescoape din întreaga lume.

Universul e în expansiune

În Universul în expansiune, așa cum a fost descris în 1929 de astronomul Edwin Hubble și confirmat, galaxiile îndepărtate se îndepărtează de noi ca și cum ar fi puncte pe un balon umflat. Cu cât sunt mai departe, cu atât se vor îndepărta mai repede de noi, potrivit unei legii Hubble.

Această mișcare face ca lumina galaxiilor să treacă pe lungimi de undă mai lungi, roșii și frecvențe mai mici, precum sirenele de ambulanță care se îndepărtează. Astronomii folosesc acest „redshift”, care este ușor de măsurat, ca un intermediar pentru distanța relativă în univers. Măsurând în mod independent distanțele galaxiei, echipa lui Pomarède a putut distinge mișcarea provocată de expansiunea cosmică de mișcările provocate de neregulile gravitaționale.