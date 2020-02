Apple, Microsoft și altele: în cât timp încasează șefii giganților salariul anual al unui angajat

Șefii marilor companii precum Apple și Microsoft câștigă foarte mulți bani, iar suma pare și mai mare în comparație cu salariul angajaților obișnuiți.

Faptul că un CEO face mai mulți bani ca un angajat normal nu este o surpriză pentru nimeni. Totuși, de multe ori sumele sunt mai mari decât te-ai aștepta.

Companiile din Statele Unite sunt obligate să facă public raportul dintre salariul CEO-ului și cel al unui angajat obișnuit. Publicația Business Insider a folosit aceste cifre pentru a vedea în cât timp încasează șeful companiei salariul anual al unui angajat obișnuit. Au luat exemplul unor giganți tech, precum Microsoft sau Apple, dar și exemplul altor companii mari din Statele Unite. În unele cazuri, un CEO nu are nevoie decât de câteva ore, iar în cazuri „mai puțin fericite”, trebuie să treacă chiar și câteva zile.

Până în prezent, doar 19 dintre cele mai mari corporații din SUA au făcut publice aceste date.

Cât de repede adună șefii Microsoft, Apple etc. banii pe care îi încasează angajaii lor

În cazul Qualcomm, raportul dintre salariul CEO-ului Steve Mollenkopf și cel al unui angajat al companiei este de 256:1. Astfel, în doar o zi și 10 ore, CEO-ul câștigă cei $90,259 pe care îi face un angajat într-un singur an. În total, Mollenkopf ajunge la suma de $23,065,052.

Satya Nadella este CEO-ul Microsoft și are o compensație de $42,910,215, în timp ce un angajat obișnuit face $172,512 pe an. Astfel, acesta câștigă într-o singură și și 11 ore tot salariul pe care angajatul îl încasează într-un an. Raportul aici este de 249:1.

Tim Cook face mulți bani, iar asta o arată și raportul de 201:1 dintre venitul său și salariul unui angajat obișnuit Apple. CEO-ul încasează în doar o zi și 20 de ore un salariu anual al unui angajat. Venitul său este de $11.555.466, în timp ce un angajat încasează $57.596.

Șefului Visa, Alfred F. Kelly Jr., îi ia două zile și patru ore pentru a aduna suma pe care un angajat al companiei o câștigă într-un an. În cazul acestuia, raportul este de 17:1, dacă iei în vedere că salariul său este de $24.265.771, iar un angajat obișnuit câștigă $14.494 pe an.

Până în prezent, cel mai mare raport al companiilor americane îl găsim la Starbucks: CEO-ul Kevin Johnson câștigă cei $11.489 pe care un angajat îi face într-un an în doaar cinci ore și 14 minute. În acest caz, raportul este de 1.675:1.