Care sunt cele mai vizionate videoclipuri de pe YouTube din toate timpurile

Dacă ai intrat vreodată pe YouTube, sigur ai dat și peste cel puțin unul dintre videoclipurile de pe această listă a celor mai vizionate.

Fiecare utilizator are preferințele sale în materie de videoclipuri de pe platformă, însă numărul celor care au preferat să le urmărească pe acesta este impresionant.

Cel mai probabil, numărul de vizionări al videoclipului de pe locul întâi va ajunge să depășească numărul de locuitori pe care îi are în total planeta Pământ.

Cele mai vizionate videoclipuri de pe YouTube din toate timpurile

10. Katy Perry – Roar (2,99 miliarde)

Videoclipul este unul dintre puținele de pe această listă care a avut teasere înainte ca versiunea întreagă să fie postată pe platformă. Videoclipul a apărut în 2013.

9. Maroon 5 – Sugar (3,11 miliarde)

Trupa este încă relevantă și în ziua de azi, la aproape 20 de ani de la formare. Videoclipul a apărut în 2015 și a devenit una dintre cele mai populare piese ale Maroon 5.

8. Justin Bieber – Sorry (3,24 miliarde)

Justin Bieber a fost cel de-al doilea artist care a reușit să treacă de un miliard de vizualizări la un videoclip de pe YouTube, însă acela nu a fost cel de la Sorry, ci videoclipul pentru piesa Baby. Totuși, Sorry a devenit curând mai populară decât prima, care se află abia pe locul 22 în top.

7. PSY – Gangnam Style (3,50 miliarde)

Piesa și dansul-fenomen au devenit rapid virale pe internet. Videoclipul a fost primul din istorie care e reușit să strângă peste un miliard de vizualizări. De asemenea, este și cel mai vechi videoclip din top: a apărut în 2012.

6. Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars (3.76 miliarde)

Piesa a prins extrem de bine la public, iar dovada este și faptul că videoclipul său se află pe locul șase în topul celor mai vizionate videoclipuri de pe YouTube din toate timpurile.

5. Masha and the Bear – Recipe for disaster (4.22 miliarde)

Acesta este singurul video din listă care nu este un videoclip al vreunei piese. Este vorba despre un episod de desene animate din Rusia, dar care a ajuns să cucerească copiii din toată lumea.

4. Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (4.38 miliarde)

Piesa se află pe soundtrack-ul celebrei serii de filme Fast and Furious și a câștigat și mai multă popularitate datorită faptului că a fost un tribut pentru Paul Walker, actorul din film care a murit într-un accident de mașină.

3. Pinkfong – Baby Shark Dance (4.43 miliarde)

Dacă auzi piesa, cu siguranță îți va fi dificil să ți-o scoți din cap apoi, ceea ce ar putea fi principalul motiv pentru care videoclipul a ajuns pe locul trei în top.

2. Ed Sheeran – Shape of You (4,59 miliarde)

Mai toate piesele lui Ed Sheeran ajung hit-uri, însă acesta a stârnit curiozitatea celor mai mulți utilizatori de YouTube.

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (6,61 miliarde)

Videoclipul a ajuns la un miliard de vizualizări în doar 97 de zile. acum, a ajuns la 6,6 miliarde, cu aproximativ un miliard mai puțin decât populația întregii planete.