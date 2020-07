Cele mai ieftine televizoare și aparate de aer condiționat la eMAG: prețurile încep de la 300 de lei

Dacă ești în căutare de televizoare și aparate ieftine de aer condiționat, ei bine, lista asta cu produse de la eMAG te-ar putea ajuta.

Televizorele din lista de mai jos le-am ales din categoria de resigilate a eMAG. Dar aparatele de aer condiționat de-acolo sunt mai scumpe decât ce-ai găsi în categoria principală. În principiu, sunt aparate care ar putea face față unei camere dintr-un apartament tipic românesc.

Televizoare și aparate de aer condiționat ieftine la eMAG

Cel mai ieftin televizor pe care l-am găsit la eMAG resigilate e un Star-Light cu diagonală de 55 cm, rezoluție Full HD, o intrare USB, una HDMI, dar și o greutate de doar 3,1 kilograme. Îl poți cumpăra de aici

Alt model ieftin e un Orion cu diagonală de 61 cm, rezoluție Full HD și clasa energetică A. Are o greutate de 2,2 kilograme, îl poți pune aproape oriunde. Și e la preț mic aici

Cu o diagonală ceva mai mare e un model Nei de 62 cm. Are rezoluție Full HD, ba chiar și Netflix și YouTube. Beneficiază de conectivitate prin Wi-Fi, are două mufe HDMI și două sloturi pentru USB. Aici are prețul mai mic ca niciodată

În fine, încă un model: un Diamant la 55 cm, rezoluție Full HD și o greutate de 3,1 kilograme. Îl poți vedea aici

Ca aparat de aer condiționat poți alege un Vision Touch VTAC cu o putere de 12.000 BTU și clasa energetică A++. Are și kit de instalare inclus. Îl găsești cu preț mai mic aici

eMAG are și modelul AUX cu o putere de 12.000 BTU și-o greutate de 7 kilograme. Are preț mai mic aici

Apoi în ofertă am mai găsit un ARGO ADAK cu o putere de 8.000 BTU, telecomandă, filtru lavabil și mod de dezumidificare. Îl găsești aici

Argo Swan e un alt model listat de eMAG la 8.000 BTU și un preț mic. Are și funcție sleep, dar și filtru lavabil. Îl poți cumpăra de aici cu reducere