5 telefoane Samsung și Huawei ieftine: le iei cu mai puțin de 1.000 de lei

eMAG are o colecție impresionantă de telefoane. Dar dintre toate am ales unele ieftine pe care să le cumperi. Și-am setat ca preț maximal 1.000 de lei, deși majoritatea costă mai puțin de atât.

Lista completă cu toate telefoanele de la eMAG mai ieftine de 1.000 de lei e disponibilă aici. Toate sunt resigilate, astfel încât prețul să fie cât mai mic.

Telefoane mai ieftine de 1.000 de lei la eMAG

eMAG listează un Huawei P40 Lite, proaspăt lansat în primăvară, care acum are o reducere semnificativă. Are Android 10, un ecran de 6,4 inci Full HD+ si 128 GB spațiu de stocare. Memoria RAM este de 6 GB, iar când vine vorba de baterie are una de 4.200 mAh. Și e disponibil aici cu prețul mai mic

Samsung Galaxy M21 e unul dintre telefoanele ieftine și bune pe care să le iei cu încredere. Are 64 GB spațiu de stocare, dar suportă card microSD, are 4 GB memorie RAM, un ecran de 6,4 inci Full HD+ și 6.000 mAh pentru baterie. Astfel, autonomia de-a lungul unei zile n-ar trebui să fie o problemă. Și prețul e foarte bun aici

Un alt telefon proaspăt de la Huawei este modelul Y6P cu 64 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM, dar și două camere foto. Are o baterie de 5.000 mAh, iar pentru aplicații ai AppGallery, magazinul dezvoltat de Huawei. Ai telefonul la reducere la eMAG aici

N-ar trebui să ignori nici Huawei P30 Lite. A fost lansat în 2019, dar încă își face treaba rezonabil. Are ecran de 6,15 inci, 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și-un acumulator de 3.340 mAh. Și îl iei ca resigilat la preț mai mic

În fine, mai ai de aruncat o privire pe Samsung Galaxy A41. eMAG listează acest model cu reducere semnificativă. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM, un sistem cu trei senzori pentru camere foto și bateria este de 3.500 mAh. Ai reducerea și toate detaliile aici