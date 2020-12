Cele mai bune imagini cu Samsung S21, înainte de lansare: un model se remarcă

Samsung S21, spre deosebire de modelul anterior, va fi prezentat mai devreme. Deocamdată, e vehiculată a doua jumătate a lunii ianuarie. Până atunci vedem nuanțele de culoare pregătite de companie.

La fel ca-n 2020, Samsung S21 va fi disponibil în trei versiuni: una simplă, una Plus și una Ultra. Samsung S21 va avea un ecran de 6,2 inci Dynamic AMOLED, S21 Plus va avea un ecran de 6,7 inci Dynamic AMOLED și ambele vor avea rezoluție Full HD+ cu 120 Hz rată de reîmprospătare. Cât despre S21 Ultra, ei bine, va fi cel mai mare. Ecran de 6,9 inci Quad HD+.

Toate cele trei modele vor avea însă ecrane compatibile cu HDR10+, cu un vârf de luminozitate de 1.300 nits. Ca specificații, în versiunea de bază, vor avea procesorul Exynos 2100 produs de Samsung, 8 GB memorie RAM, cel puțin 128 GB spațiu de stocare, dar și conectivitate 5G.

Samsung S21 cu suport de S Pen și One UI 3.1

Samsung S21 Ultra ar fi telefonul cu cele mai multe surprize. Camera de 108 megapixeli va rămâne și va fi adăugat suportul pentru S Pen. Deocamdată nu-i cert dacă telefonul va avea stylusul integrat sau îl vei putea cumpăra separat.

Altfel, toate cele trei telefoane vor avea Android 11 cu interfața One UI 3.1, iar primele două vor putea fi încărcate rapid la 25 de wați și vor avea acumulatori de 4.000 mAh, respectiv 4.800 mAh. Sigur, certificarea de rezistență la apă și praf rămâne, după cum notează SamMobile.

O noutate ciudată e că telefoanele, cel puțin în Europa, nu vor mai avea încărcător în cutie, cum e cazul cu iPhone 12.

În ceea ce privește prețul, în medie, telefoanele ar fi cu 50 de euro mai ieftine. Poate că nu ți se pare o diferență foarte mare, dar când vrei cel mai ieftin model contează. Sau când ai nevoie de un încărcător. Și că tot am ajuns aici, cel mai ieftin va fi un Samsung Galaxy S21 cu 128 GB spațiu de stocare și un preț neoficial de 850 de euro.

Următorul va fi Samsung S21 Plus cu 128 GB spațiu de stocare, la 1.050 de euro, iar pentru mai mult spațiu de stocare ai plăti 1.100 de euro. În fine, ajungem și la cel mai scump model: Samsung S21 Ultra cu 128 GB spațiu de stocare ar ajunge la 1.400 de euro.