Cele mai bune aplicații de Android, online: Google a publicat clasamentul pe 2020

Pornind de la feedbackul utilizatorilor, Google agreghează în fiecare an un clasament al celor mai bune aplicații pentru terminalele cu Android. Tocmai a fost publicată ediția pe 2020 a topului.

Disney+ este considerată cea mai bună aplicație de mobil din 2020. Din păcate, serviciul de streaming nu este disponibil în foarte multe colțuri ale mapamondului, dar cei care au acces la el sunt foarte entuziasmați atât de fiabilitatea platformei, cât și de conținutul din spate. Printre câștigătorii distincțiilor din acest an înmânate de Google se numără și Zoom, Bad Boys for Life sau Genshin Impact.

Topul anual nu se referă însă doar la aplicații apreciate de utilizatorii, ci și la programe care au beneficiat de un feedback pozitiv din parte editorilor Google. În plus, există câte un top 10 pentru filme, seriale și cărți. Pentru a vedea lista completă a câștigătorilor din toate categoriile, poți accesa acest link de pe blogul oficial al companiei.

Cel mai apreciat joc din 2020 este SpongeBob: Krusty Cook-Off. Filmul de pe primul loc este Bad Boys for Life, în timp ce cartea care a făcut valuri în 2020 este romanul If If Bleed al faimosului Stephen King.

Editorii Google au propriile clasamente. În opinia lor, cea mai impresionantă aplicație din ultimele 12 luni a fost Loona, dedicată relaxării înainte de culcare. Jocul de pe primul loc este Genshin Impact, o creație de aventură care și-a luat inspirația într-o manieră destul de eficientă din The Legend of Zelda: Breath of the Wild al celor de la Nintendo.

Pe partea de filme, editorii Google Play au apreciat foarte mult Bill & Ted Face the Music, dar și Just Mercy, Miss Juneteenth, Onward și, în mod inevitabil, Parasite. Pe lista cărților de interes din acest an, cel puțin în SUA, s-au numărat A Promised Land de Barack Obama, Solutions and Other Problems de Allie Brosh sau You Had Me at Hola, de Alexis Daria.

La categoria premii speciale, Chris Hemsworth a câștigat pentru prezența sa în aplicația Centr dedicată nutriției și fitness-ului. ShareTheMeal a Națiunilor Unite a fost numită cea mai bună aplicație pentru a face bine altor oameni. Printre jocurile indie cele mai interesante au fost premiate Sky: Children of the Light și Gris. La categoria de titluri competitive, distincții au mers la Legends of Runeterra, Gwent și Brawlhalla.