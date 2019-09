Trailerul la Bad Boys for Life îți arată că Will Smith și Martin Lawrence nu îmbătrânesc

Înainte ca Michael Bay să-și dedice viața filmelor proaste cu roboți, a creat unul dintre cele mai apreciate filme de acțiune cu polițiști, Bad Boys. Franciza continuă cu Bad Boys for Life, al treilea film din serie.

Au existat numeroase zvonuri legate de un nou film Bad Boys, cu aceiași Will Smith și Martin Lawrence la cârmă. De cel puțin cinci ani se lucrează la acest proiect, dar acum, în sfârșit, avem un trailer la el. Primele două filme din serie au fost regizate de Michael Bay, cunoscut pentru seria Transformers. Bad Boys for Life este regizat de Adil El Arbi și Bilall Fallah, dar stilul vizual nu pare foarte departe de ce am văzut în anii trecuți.

Franciza Bad Boys a început în 1995, în urmă cu aproximativ 24 de ani și va continua în ianuarie 2020, când se împlinesc 25 de ani de la premieră. Între timp, a mai ajuns în cinematografe Bad Boys 2, în 2003, sub regia aceluiași Michael Bay ca în cazul primului film.

În 1995, Bad Boys a fost responsabil de lansarea carierelor cinematografice ale lui Will Smith și Martin Lawrence. Între timp, mai ales când vine vorba de Smith, s-ar putea să fie devenit cel mai popular și versatil actor de pe mapamond. Bad Boys 3 a beneficiat de curând de primul trailer, iar numele sub care va ajunge în cinematografe este Bad Boys for Life.

Filmările la cel de-al treilea și poate ultimul film Bad Boys au început în prima parte a acestui an, cu Smith și Lawrence în rolurile lui Michael ”Mike” Lowery și Marcus Burnett. Filmul este produs de Sony, iar trailerul pentru el a ajuns online în această săptămână, urmând ca în weekend să fie difuzat înaintea peliculelor din cinematografe. În privința poveștii, nu se cunosc foarte multe detalii, dar se pare că Marcus vrea să se retragă din această meserie, în timp ce Mike se gândește dacă să facă la fel. În final, iar decizia de a mai rezolva un singur caz împreună.