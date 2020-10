Cel mai important detaliu despre PlayStation 5: jocurile pe care nu le vei putea juca de pe PS4

În mod oficial, viitoarea consolă PlayStation 5 este compatibilă cu jocurile de PS4. Din păcate, vor exista mai multe tiluri pe care nu le vei putea juca pe consola next-gen.

Cu mai puțin de o lună rămasă până la lansarea PS5, există în continuare numeroase întrebări legate de viitoarea consolă Sony. Deși se va vinde probabil ca pâinea caldă, ar fi bine să ai în vedere câteva particularități.

De exemplu, deși te vei putea juca majoritatea jocurilor lansate vreodată pe PS4 pe viitorul PlayStation 5, lista nu include toate jocurile. Vor exista câteva excepții care s-ar putea sau nu să te doară. La prima vedere, este vorba de 10 jocuri.

Problemele de compatibilitate au fost confirmate pe blogul oficial al companiei, în timp ce lista efectivă a fost postată pe Twitter de @nibellion. Jocurile de PS4 pe care nu vei avea cum să le joci pe PlayStation 5 sunt următoarele: DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen și Joe’s Diner.

Ca un detaliu interesant însă, dacă te vei juca jocuri de PlayStation 4 pe PS5, oficialii Sony au confirmat că acestea vor avea parte de un upgrade vizual prin intermediul funcției Game Boost. Similar cu funcția pe care o poți experimenta deja pe PS4 Pro, Game Bost se va reflecta într-un număr sporit de cadre pe secundă și/sau animații mai line in-game.

De partea cealaltă a baricadei, se pare că nu vor exista astfel de probleme pe Xbox Series X și Series S. Cei de la Microsoft sunt foarte entuziasmați de faptul că viitoare consolă a gigantului din Remond va fi compatibilă cu orice joc lansat vreodată pe un Xbox, nu doar pe Xbox 360 sau Xbox One, dar și pe vechiul, tradiționalul, clasicul Xbox.