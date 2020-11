Cel mai ciudat demers în fața apocalipsei: biscuiții puși la păstrare în buncăr

Compania Oreo spune că a construit o pivniță din beton în Norvegia pentru a-și proteja fursecurile de apocalipsă. Putem spune că această companie chiar își are prioritățile în vedere.

Mai exact, relatează CNET, acest demers este un răspuns la „asteroidul din ziua alegerilor” programat să treacă pe lângă Pământ pe 2 noiembrie. Nu uita că asteroidul nu prezintă absolut niciun pericol pentru nimeni de pe Pământ, dar există prăjituri de salvat! Și, bine, e o oportunitate de marketing care trebuie valorificată.

Cum s-a gândit Oreo să reziste apocalipsei

Într-un video promoțional plin de scene dramatice pe care s-ar putea să te aștepți să le vezi într-un film de dramă, Oreo explică faptul că ideea a venit de la cineva care a scris pe Twitter spre brand, întrebând cine ar salva Oreos în cazul unui impact cu asteroidul.

I wonder who will save the oreos? https://t.co/6oC5ctLwfU — Olivia Gordon (@oliviagordn) October 3, 2020

Acum, potrivit videoclipului, micul buncăr de beton – care s-a inspirat din alte adăposturi de acest gen, inclusiv Seed Vault – deține un depozit de cookie-uri iconice umplute cu cremă și o copie a rețetei.

„Ca măsură de precauție suplimentară, pachetele Oreo sunt învelite într-un material denumit mylar, care poate rezista la temperaturi de la -62 de grade Celsius până la 150 de grade Celsius și este impermeabil la reacțiile chimice, umezeală și aer, menținând prăjiturile proaspete și protejate pentru anii următori”, a anunțat Oreo, prin intermediul CNET.

Inutil să spun că Oreos va fi bine și în siguranță în interiorul adăpostului pentru apocalipsă. Și noi vom fi probabil în regulă, știind că nu rămânem fără biscuiții noștri preferați.

Credeai că 2020 nu mai are surprize? Un asteroid se îndreaptă spre Pământ

Se pare că anul acesta nu încetează să ne surprindă. Un asteroid – cunoscut sub numele de VP1, observat încă din 2018 – se îndreaptă direct spre Pământ, cu doar o zi înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie ale SUA.

Asteroidul va fi aproape de Pământ pe 2 noiembrie 2020, potrivit Center for Near Earth Objects Studies (CNEOS) al Jet Propulsion Laboratory, NASA. Are diametrul de aproximativ 0,002 kilometri și a fost observat pentru prima dată în noiembrie 2018, la Palomar Observatory, în California.