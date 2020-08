Cel mai bun sistem antifurt, creat de Samsung: cum localizezi telefonul închis, fără internet

La câțiva ani după ce Apple a revoluționat localizarea telefoanelor furate cu Find My iPhone, Samsung duce întregul concept la alt nivel cu al său Find My Mobile.

În ziua de azi, să furi un smartphone scump este destul de inutil, dacă nu cumva îl iei pentru piese. Ecranul, camerele, bateria, toate sunt destul de scumpe. Dacă vrei însă să-l folosești ca telefon, șansele sunt destul de mici. Atât un terminal Samsung, cât și un iPhone, ajung să fie blocate cu un nume de utilizator și o parolă de care nu poți să scapi prin restaurarea sistemului de operare.

Dincolo de acest detaliu, dacă totuși îți este furat prețiosul gadget, Samsung a făcut un pas important în a facilita localizarea și, implicit, recuperarea sa, prin intermediul noului sistem Find My Mobile. În premieră, acesta funcționează chiar și când telefonul este închis, fără o cartelă SIM și fără conectivitate la internet de orice fel.

Cea mai nouă versiune de Samsung Find My Mobile utilizează terminalele Samsung din preajma aparatului furat pentru a-l localiza și a-ți comunica locația acestuia. Telefoanele, tabletele, ceasurile inteligente și căștile din preajmă facilitează localizarea, cu mențiunea că acestea ar trebui să aibă respectiva funcție activată.

Deși ideea este destul de inutilă în mediul rural, unde gadgeturile inteligente sunt destul de rare, într-un oraș populat, unde densitatea de smartphone-uri este mare, întregul sistem ar putea să funcționeze destul de bine.

Noul funcție de localizare offline este prezentă în versiunea 7.1.08.0 de Find My Mobile, a cărei proces de propagare a început deja. Deși vei primi o notificare în acest sens, ține de tine să activezi noua opțiune, iar dacă ai un Samsung, ar fi păcat să nu o faci.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung’s Find My Mobile.

Let’s you track your phone even if it doesn’t have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020