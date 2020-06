Cel mai bun joc cu Batman și Superman, gratuit: descărcă acum Injustice: Gods Among Us

Dacă ai fost vreodată un fan al producțiilor bazate pe benzi desenate din universul DC Comics, ar fi bine să nu ratezi ocazia de a descărca gratuit Injustice: Gods Among Us.

La capitolul jocuri cu lupte între două personaje mai mult sau mai puțin fantastice, cei mai mulți dintre noi asociază genul cu Mortal Kombat, Street Fighter sau Tekken. În realitate există mult mai multe producții din același spectru, iar seria Injustice a câștigat un număr masiv de fani în ultimii ani, în parte, datorită includerii personajelor DC Comics.

Injustice: Gods Among Us poate fi descărcat gratuit pe orice platformă pe care este disponibil până la data de 25 iunie. Cu alte cuvinte, mai ai doar câteva zile până când îți poți instala creația celor de la NetherRealm Studios și Warner Bros. pe PC-ul tău cu Windows, consola PlayStation sau Xbox.

Printre personajele pe care le poți utiliza în înfruntarea cu prietenii tăi se numără Batman, Superman și Wonder Woman. Ca referință, în prima fază, jocul s-a lansat în 2013, pentru o generație anterioară de console. Ulterior, a avut parte de un upgrade vizual și a fost lansat pentru PS4 cu titulatura Ultimate Edition. Au mai trecut câțiva ani până când aceeași iterație a fost disponibilă pe Xbox One.

Dacă ești gamer pe PC, Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition poate fi descărcat gratuit din Steam, fără să plătești vreodată un leu. Același joc este gratuit în PS Store, dar este important de reținut că promoția pe PlayStation se rezumă doar la PS4, nu și PS3 sau PS Vita. Utilizatorii de Xbox One, trebuie să intre în vechiul magazin de jocuri pentru Xbox 360, la această adresă, pentru a pune mâna pe o copie, iar ulterior o vor găsi în la ”jocuri achiziționate” în meniul Xbox One.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D

— WB Games (@wbgames) June 19, 2020