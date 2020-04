Cel mai bun boxer, gata să moară în lupta cu coronavirus: Manny Pacquiao, declarații șocante

Considerat unul dintre cei mai buni boxeri din toate timpurile, Manny Pacquiao a făcut niște declarații șocante în urmă cu câteva zile, referitoare la lupta cu coronavirus.

”Nu mi-e frică să mor”, a insistat sportivul care, dincolo de faptul că reprezintă cea mai populară vedetă din Filipine, acum a devenit un om politic și se implică activ în ajutorarea oamenilor din regiune. Cu toate acestea, supranumit Pac-Man, el va rămâne în istorie ca fiind omul cu opt titluri mondiale la categorii diferite de greutate.

Manny Pacquiao a devenit și mai popular în Filipine după ce s-a implicat în viața politică a țării, începând cu 2010. Din 2016, el este senator și beneficiază de un mandat pe o perioadă de șase ani. Dincolo de influența obținută în politică însă, el este și un filantrop foarte activ, prin intermediul fundației care îi poartă numele.

The 57,600 test kits donated by the @foundation_ma

have landed in Manila!

We’re in this fight together!

Join us!https://t.co/g6uWrePiOz pic.twitter.com/KzpfD0He4q

— Manny Pacquiao Foundation (@MPac_Foundation) March 27, 2020