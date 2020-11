Cea mai proastă veste pentru Donald Trump după înfrângere: ce se întâmplă cu contul său de Twitter

Donald Trump a pierdut alegerile prezindențiale din SUA în fața lui Joe Biden, iar înfrângerea va avea și consecințe mai puțin evidente. Printre ele se numără pierderea protecției pe rețelele sociale.

La fel ca multe alte rețele sociale, Twitter are standarde diferite pentru oamenii din administrație, politicieni sau oameni obișnuiți. În timp ce Trump s-a ales cu câteva avertismente asociate postărilor sale mincinoase și conspiraționale, o persoană obișnuită ar fi rămas fără contul de Twitter. Mai mult decât atât, ar fi pierdut posibilitatea pentru a-și deschide alt cont cu același nume. Ar fi fost blocat pentru totdeauna.

Decizia de a nu bloca oameni politici pe Twitter a fost publicată în 2018, tot din cauza lui Donald Trump care era foarte prolific în a răspândi teorii ale conspirației. Când i se va termina însă mandatul de președinte, în luna ianuarie 2021, Trump nu se va mai bucura de aceeași protecție.

Oficialii Twitter au confirmat pentru Engadget și The Verge că Donald Trump își va pierde statutul pe rețeaua socială după ce nu va mai fi președinte. Până atunci, postările sale continuă să fie percepute ca fiind de ”interes public”. Situația se va schimba pe 20 ianuarie 2021, când va avea loc inaugurarea lui Joe Biden.

În secunda doi, cei de la Twitter îl pot bloca temporar sau permanent pe Donald Trump, îi pot da avertismente sau îi pot aplica alte forme de penalizare. ”Această politică referitoare la postări de interes public se aplică liderilor mondiali și candidaților la funcții publice, dar nu și persoanelor private în momentul în care nu mai dețin acele poziții”, se arată în comunicatul Twitter pe marginea acestui subiect.

Conturile de Twitter @potus, @flotus și @whitehouse vor rămâne protejate de statutul definit mai sus pentru că vor trece sub noua administrație prezidențială a SUA. Ca referință, POTUS vine de la President of the United States, iar FLOTUS este o referință la First Lady of the United States.