Cea mai modernă metodă prin care guvernele se vor ataca unul pe altul în 2020

Armele fizice ar putea rămâne de domeniul trecutului în ceea ce privește guvernele marilor state care ar putea apela, în schimb, la hackeri.

Totuși, ideea nu este una veche. Toată lumea își amintește anul 2016, în care guvernul rus s-a implicat în alegerile pentru peședinte din Statele Unite ale Americii.

Până atunci, una dintre cele mai agresive campanii din zona cyber s-a concentrat pe Jocurile Olimpice. Și atunci actorul principal a fost tot Rusia. În 2016, în preajma Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro,Agenția Mondială Antidoping a descoperit o conspirație națională de dopaj rusă și a recomandat interzicerea atelților ruși la competiție. Ca răspuns la acest lucru, cei mai cunoscuți hackeri din Moscova au vizat o serie de oficiali internaționali și apoi au lansat apoi atât documente reale, cât și fabricate, într-o încercare propagandistică menită să submineze recomandarea. Ca urmare, atelții au putut concura individual.

În 2018, în cadrul ceremoniei Jocurilor Olimpice din Coreea de Sud, a avut loc un atac cibernetic menit să saboteze rețelele și dispozitivele din cadrul evenimentului. Unele dovezi arată că atacul ar fi originat în Coreea de Nord sau China. Totuși, după mai multe investigații, s-a ajuns la concluzia că hackerii din guvernul rus au fost în spatele atacului.

Rusia vedea Jocurile Olimpice ca pe un fel de competiție de putere mai mutl decât ca pe un eveniment sportiv. Ca dovadă, a ales o armă ceva mai neconvențională: atacuri cibernetice.

Pe de altă parte, statul rus și-a mai îndreptat privirea și spre alte domenii. De exemplu, grupări de hackeri din Rusia au fost responsabile pentru stingerea luminilor în Ucraina după ce au căpătat controlul asupra utilităților sau căpătarea controlului asupra unor spitale, porturi, corporații sau agenții guvernamentale din Statele Unite prin malware-ul lor numit NotPetya.

Această practică devine tot mai răspândită, iar statele folosesc acum hackerii pentru a modela istoria și a încerca să modifice geopolitica după voința lor.

Guvernele vor folosi hackeri pentru a atacta alte state

Ben Buchanan este profesor în cadru Georgetown University’s School of Foreign Service. Acesta compară în cartea sa, The Hacker and the State, noile tactici cu tipurile mai tradiționale de conflict, precum competiția nucleară sau spionajul. În esență, guvernele moderne folosesc atacurile cibernetice pentru a schimba fundamental felul în care se „confruntă” cu alte state.

De exemplu, americanii au o istorie îndelungată în a folosi giganții tech și telecomunicațiile țării, dar și poziția sa centrală în infrastructura internetului pentru a permite operațiuni cibernetice care au ajutat în lupta războaielor pe care le-a dus, dar și la câștigarea unor runde de negocieri la Organizația Națiunilor Unite.

Toate aceste atacuri cibernetice afectează cetățenii atât direct (când echipamentul medical e compromis, de exemplu), dar și indirect, pentru că modifică cu forța realitatea geopolitică în care trăim.

E clar că odată cu dezvoltarea tehnologică aceste atacuri vor deveni și mai inteligente și mai greu de detectat. Astfel, având în vedere evenimentele importante care vor avea loc în 2020 (Jocurile Olimpice de la Tokyo, alegerile prezidențiale din Statele Unite), atacurile cibernetice din partea unor guverne vor fi inevitabile.