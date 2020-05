Ce trebuie să știi despre scandalul dintre Trump și Twitter și ce va însemna asta pentru felul în care folosești internetul

Noul scandal dintre Donald Trump și Twitter l-a făcut pe președintele Statelor Unite să pornească o adevărată misiune împotriva rețelelor sociale.

Donald Trump este cunoscut pentru declarațiile sale scandaloase. Cea mai recentă are legătură cu rețelele sociale, pe care a amenințat că le va închide, și vine în urma unei nemulțumiri pe care președintele a întâmpinat-o pe Twitter. Lucrurile au degenerat rapid. Trump s-a revoltat atât de tare încât amenință acum că va schimba felul în care funcționează rețelele sociale. Totuși, lucrurile sunt mai complicate de atât.

Marți, 26 mai, două postări de pe Twitter al președintelui Trump apăreau însoțite de un avertisment menit să arate utilizatorilor că conținutul acestora ar putea fi înșelător.

În postările sale, Trump susținea că sistemul de vot prin corespondență va face ca alegerile prezidențiale din America, din noiembrie 2020, să fie „fraudate masiv”. Actualul președinte al Statelor Unite a afirmat, în mod fals, că statul California va trimite buletine de vot „oricui trăiește în acest stat, indiferent cine sunt aceștia sau cum au ajuns acolo”. Totuși, numai alegătorii înregistrați vor putea primi buletin de vot.

(De fapt, motivul din spatele declarațiilor lui Trump este să încerce să-i întoarcă pe americani împotriva acestui sistem de vot, care îi este nefavorabil lui în cadrul alegerilor, dar asta e cu totul altă discuție.)

Ca rezultat, pentru prima dată în istorie, Twitter a marcat cele două postări printr-un avertisment care-i încuraja pe utilizatori să verifice informațiile legate de votul prin corespondență. La scurt timp, Trump a declarat, tot pe Twitter, că rețeaua socială „sufocă libera exprimare”, dar și că aceasta s-ar implica în alegerile prezidențiale din 2020.

A trecut apoi la amenințări.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….



„Republicanii cred că platformele de social media reduc la tăcere vocile conservatoare. Vom legifera puternic, sau la vom închide, înainte să permitem ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Trump pe Twitter.

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020