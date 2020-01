Ce trebuie să faci neapărat dacă folosești Mozilla Firefox 

Bătălia în zona de browsere se dă acum cam între Google Chrome și Mozilla Firefox. Iar dacă îl folosești pe al doilea, ar trebui să știi că se întâmplă câteva lucruri în această perioadă.

Mozilla Firefox a devenit un browser extrem de popular. Creat de Mozilla Foundation, o organizație non-profit, a câștigat teren în rândul multora. Numai că nu e ferit de probleme. E un browser destul de popular, dar, ca orice produs din zona tehnologiei, vine la pachet și cu câteva vulnerabilități.

Una dintre ele a fost descoperită recent. Creatorii browser-ului au transmis că au descoperit o vulnerabilitate extrem de seriosă. Iată ce ai de făcut dacă folosești Mozilla Firefox.

Probleme la Mozilla Firefox

E vorba de o hibă de securitate pe care hackerii o pot exploata oricând, susțin reprezentanții browser-ului. Aceștia transmit că e nevoie de un update urgent pentru a fi sigur că datele tale sensibile nu ajung pe mâna infractorilor cibernetici.

Practic, explică cei de la Mozilla Firefox, vulnerabilitatea e considerată una critică și poate fi exploatată de hackeri în sensul că aceștia pot instala un software periculos direct în browser. Nu e nevoie, așadar, să downloadezi tu ceva sau să accesi vreun link pe care ți-l trimit hackerii. Totul se poate face de la distanță.

E o problemă într-atât de serioasă încât și oficialii americani au transmis un semnal de alarmă în acest sens. Din fericire, așa cum îți spuneam, există o rezolvare.

Trebuie doar să-ți updatezi browser-ul, să treci la cea mai recentă versiune de Mozilla Firefox. Ca să faci asta, trebuie să deschizi browser-ul și să mergi la secțiunea „about Firefox”. Ulterior, trebuie să accezi opțiunea de update.

Dacă îți apare mesajul „Firefox is up to date”, atunci totul este în regulă. Riscul de a ajunge victimă a hackerilor a trecut, iar datele tale persoanele sunt, deocamdată, în siguranță.