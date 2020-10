Ce se întâmplă dacă oferi mii de dolari persoanelor fără adăpost? Rezultatele sfidează stereotipurile

Ai mai auzit-o și probabil ai gândit-o chiar și tu: a da bani persoanelor fără adăpost nu este cel mai bun mod de a-i ajuta, întrucât ajung să fie risipiți sau cheltuiți pentru alcool, țigări sau alte substanțe. Dar un nou studiu canadian aduce un puternic argument contrar.

Studiul, denumit “The New Leaf Project”, este o inițiativă a Foundations for Social Change, o organizație caritabilă cu sediul în Vancouver, în parteneriat cu Universitatea din Columbia Britanică.

Cercetătorii au acordat o sumă forfetară de 7.500 de dolari canadieni unor persoane fără adăpost, ajungând la un total de 50 de persoane. După ce au monitorizat cei 50 de beneficiari pe parcursul a 12-18 luni, au comparat rezultatele cu cele ale unui grup de control care nu a primit plata.

Rezultatele preliminare arată că cei care au primit bani, i-au folosit pentru a-și putea găsi locuințe stabile mai repede. Prin comparație, cei care nu au primit numerar au rămas cu aproximativ 12 luni mai târziu în asigurarea unei locuințe mai permanente.

Tendințele indică un tip neașteptat de comportament

Oamenii care au primit bani au ales să-și securizeze accesul la mâncarea de care aveau nevoie pentru a supraviețui. Aproape 70% au reușit acest lucru după o lună și-au menținut o securitate alimentară mai mare pe tot parcursul anului.

Beneficiarii au cheltuit mai mult pe alimente, îmbrăcăminte și chirie. În același timp, ce s-a înregistrat o scădere cu 39% a cheltuielilor pentru bunuri precum alcoolul, țigările sau droguri.

“Populația fără adăpost continuă să crească și continuăm să aplicăm aceleași abordări vechi”, a declarat Claire Williams, CEO și cofondator al Fundațiilor pentru schimbări sociale.

În total, la studiu au participat 115 persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 64 de ani, care au au rămas fără adăpost pentru mai mult de 6 luni. Participanții au fost examinați pentru un risc scăzut de provocări de sănătate mintală și abuz de substanțe.

Finanțarea inițiativei a venit dintr-o subvenție din partea guvernului federal canadian și a donatorilor și fundațiilor din țară.

“Înaintând conform propriilor condiții”

“Unul dintre lucrurile care a fost cel mai frapant este că majoritatea oamenilor care au primit banii au știut imediat ce vor să facă cu acei bani și că zboară doar în fața stereotipurilor”, a declarat Williams pentru CNN.

De exemplu, unii beneficiari știau deja că vor să folosească banii pentru a se muta în locuințe sau pentru a investi în transport, luând o bicicletă sau ducându-și mașinile la atelierul de reparații pentru a-și putea păstra locul de muncă. Alții au dorit să cumpere computere. Unii dintre ei au dorit să-și înceapă propriile afaceri mici.

“Oamenii știu concret ceea ce au nevoie, dar de multe ori nu le oferim intervenția sau serviciile care să îi ajute cu adevărat să facă o alegere și demnitate să avanseze în propriile condiții”, a spus Williams.

“Există aceste efecte ascunse pe care pur și simplu nu le anticipăm și nu sunt cuantificate în mod necesar, dar acum vedem că acest lucru are un efect exponențial asupra vieții oamenilor”, a explicat Williams.

Studiul arată că există și avantaje pentru contribuabili

Potrivit cercetării, reducerea numărului de nopți petrecute în adăposturi de către cei 50 de participanți la studiu care au primit numerar a produs o economisire de aproximativ 8.100 de dolari canadieni de persoană pe an.

“Există o concepție greșită obișnuită conform căreia costul de a nu face nimic este zero sau minim, când, de fapt, nu este deloc ieftin”, a spus Williams.

Rezultatele studiului merită luate în considerare în aplicații în diferite state și poate chiar și în România, cu toate că implementarea unei astfel de măsuri ar reprezenta pentru statul român o adevărată provocare.