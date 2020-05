Ce se întâmplă cu al doilea sezon din The Mandalorian: CEO-ul Disney a confirmat lansarea

Pandemia a avut un impact dezastruos asupra multor producții de la Hollywood, și foarte mulți fani ai universului Star Wars au fost curioși ce se întâmplă cu al doilea sezon din The Mandalorian.

La ora actuală, The Mandalorian este una dintre cele mai impresionante și costisitoare producții Disney. În același timp, reprezintă motivul pentru care foarte mulți oameni s-au abonat la serviciul de streaming Disney+. Ca urmare, din punct de vedere financiar, este foarte important ca lansarea celui de al doilea sezon să nu întârzie prea mult.

Deși restricțiile de circulație și măsurile de prevenire a răspândirii pandemiei au afectat multe producții de la Hollywood și lansări în cinematografe, se pare că The Mandalorian nu se află printre ele. Conform CEO-ului Disney, lansare celui de-al doilea sezon va respecta planul inițial. Cu alte cuvinte, va ajunge online începând cu luna octombrie a acestui an. La fel ca în cazul primului sezon, un episod nou va fi publicat săptămânal.

Din câte se pare, la fel ca în cazul super producției Black Widow, filmările s-au încheiat la The Mandalorian înaintea instaurării restricțiilor de circulație. Acum, mai rămâne partea de post-producție și efecte speciale, procese care se pot realiza chiar și din izolare. ”Nu va exista nicio întârziere la Mandalorian”, a insistat CEO-ul Disney într-un interviu acordat celor de la CNBC.

Pe Disney+ ar fi trebuit să ajungă și alte câteva show-uri impresionante în acest an, dar este puțin probabil ca soarta lor să fie la fel de optimistă precum The Mandalorian. În această categorie intră The Falcon and the Winter Soldier și WandaVision. Chapek a evitat să spună dacă cele două show-uri din universul Marvel își vor mai respecta termenele de lansare, august, respectiv decembrie 2020.

Această informație vine la mai puțin de 24 de ore după ce The Hollywood Reporter a confirmat că îndrăgitul personaj Boba Fett din trilogia originală Star Wars va fi inclus în povestea celui de-al doilea sezon.