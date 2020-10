Ce e, de fapt, “imunitatea de turmă” și cât de eficientă ar fi

Se tot vorbește în ultimul timp despre așa zisa imunitate de turmă. Oamenii de știință, medicii și experții în sănătate publică vorbesc toți împotriva Great Barrington Declaration, un document care solicită reluarea vieții la normalitate, în încercarea de a dezvolta imunitatea de turmă, împotriva COVID-19. Ei spun că este înșelătoare, bazată pe știința defectuoasă și periculoasă, relatează Gizmodo.

Declarația este mai mult o declarație politică decât o strategie și „pradă unei populații frustrate”, conform unei lucrări publicate miercuri și semnată de 14 organizații de sănătate publică, inclusiv Asociația Americană de Sănătate Publică.

„În loc să vindem o speranță falsă care se va întoarce în mod previzibil împotriva noastră, trebuie să ne concentrăm asupra modului de a gestiona această pandemie într-un mod sigur, responsabil și echitabil”, se arată în aceasta.

Marea Declarație Barrington, care a fost larg preluată și susținută de dreapta politică, solicită tinerilor să iasă și să-și trăiască viața, să se îmbolnăvească și, sperăm, să construiască o imunitate care să oprească răspândirea coronavirusului, relatează Gizmodo. De asemenea, a fost semnată de experți clar fictivi, cum ar fi, de exemplu, „Dr. Banane. ”

Totuși, realitatea este că tinerii încă pot muri din cauza coronavirusului, iar atingerea imunității de turmă s-ar corela probabil cu aproape 1,4 milioane de decese pe parcurs, relatează MedPage Today. Acest lucru depășește cei aproape 220.000 care au murit deja din cauza COVID-19 în America. Plus de asta, nu avem nicio idee cât durează imunitatea sau rezistența sistemelor noastre imunitare la coronavirus, dacă se acumulează.

Alte grupuri de oameni de știință s-au pronunțat, de asemenea, împotriva declarației. Un grup internațional format din peste 60 de oameni de știință a publicat ceea ce ei numesc Memorandumul John Snow în revista The Lancet. În aceasta, ei spun că încercarea de a stabili imunitatea efectivului ca strategie de pandemie ar provoca vătămări grave și aproape sigur va eșua.

În plus față de costul uman, acest lucru ar avea un impact asupra forței de muncă în ansamblu și copleșesc capacitatea sistemelor de îngrijire a sănătății de a oferi îngrijire imediată și de rutină, se menționează în memorandum. Mai mult, nu există dovezi pentru o imunitate de protecție durabilă la SARS-CoV-2 după infecția naturală, iar transmiterea endemică, ce ar fi consecința scăderii imunității, ar prezenta un risc pentru populațiile vulnerabile pentru un viitor nedeterminat.

The Infectious Disease Society of America, despre care Gizmodo raportează că are peste 12.000 de oameni de știință și medici, a lansat, de asemenea, o declarație pentru doborârea Declarației Barrington.

„Afirmarea că îndepărtarea de vigilența necesară pentru a controla răspândirea acestui coronavirus și că abdicarea eforturilor de control al unei pandemii care a copleșit sistemele de sănătate la nivel mondial este o abordare compătimitoare și este profund înșelătoare”, se arată în declarație.