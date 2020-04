”Categoric nu trebuie redeschise școlile”, avertismentul din prima linie al unui medic infecționist

Medicii români din prima linie sunt terifiați de perspectiva redeschiderii școlilor, propusă de Guvern pentru 15 mai. Numărul cazurilor ar putea exploda.

Carolina Radu este medic infecționist cu peste 32 de ani de experiență în cadrul Spitalului Municipal Hunedoara. Încercând să ofere niște avertismente serios din perspectiva unui expert în domeniu, ea a oferit un interviu celor de la Hotnews. Printre subiectele dezbătute s-au numărat gravitatea pandemiei pe care o întâmpinăm în România, dar și scenariile neancorate în realitate propuse de guvernanți, precum cel legat de începerea școlii după 15 mai.

„Categoric nu trebuie redeschise școlile. Nu, în niciun caz școlile nu ar mai trebui redeschise până în toamnă. Ar fi o măsură irațională. Pentru ce, pentru ce să creezi un asemenea pericol? E adevărat, copiii sunt mai puțin vulnerabili, pentru să sistemul lor respirator are alți receptori la nivelul căilor respiratorii. Da, copiii, chiar dacă se infectează, pot face forme ușoare de boală, teoretic, dar în niciun caz școlile nu trebuie redeschise, mai ales că acești copii intră în contact cu părinți, cu bunici, cu persoane vulnerabile.”, a explicat Carolina Radu, insistând pe faptul că ar fi o inconștiență atât deschiderea școlilor la mijlocul lunii mai, cât și la începutul lunii iunie.

”Sunt suficient de pline spitalele. Ce să facem, să mai aducem și copiii să sufere și pe alții pe lângă ei? Am trecut prin epidemie de rujeolă și nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna o epidemie de COVID care să afecteze și copii, prin această reluare a cursurilor”, a adăugat medicul infecționist, în speranța că-i va păsa cuiva de avertisment.

Nici în privința planurilor de vacanță, Carolina Radu încearcă să avertizeze că ar trebui evitate locurile aglomerate. „Va urma vacanța de vară și trebuie foarte mare atenție și atunci, astfel încât copiii să nu fie expuși. Ar fi ideal să fie trimiși în vacanță la țară, la bunici, dacă au această posibilitate, în niciun caz în stațiuni, în tabere cu aglomerație. Eu nu mi-aș expune copilul. Este un virus cu o atât de mare contagiozitate încât nu cred că este oportun să ne relaxăm și să spunem că a trecut și o să fie bine”, mai afirmă doctorul.

„Erau câte 10-12 ambulanțe aliniate de la intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe până la intrarea în spital, pe o distanță de 100 de metri. Este dramatic să vezi 10-12 salvări una după alta. Am zeci de ani de experiență, dar așa ceva nu am văzut. A fost un moment în care am realizat dramatismul și modul de contagiozitate extremă a acestui virus”, a spus Carolina Radu încercând să exemplifice gravitatea situației pe care o întâmpină medicii din prima linie.