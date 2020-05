Casa de Pensii a anulat totul! Anunțul pentru mii de pensionari în plină stare de urgență

Un subiect sensibil în această perioadă au fost pensiile. Vin banii sau nu? Se măresc sau nu? Acum, un anunț nou vine cu o veste teribilă.

În timpul acestei stări de urgență, Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, din motive de siguranță medicală, activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată. Se întâmplă deja asta, dar, dacă e să fie o veste bună, pensionarii nu vor fi afectați atât de puternic.

„Îi asigurăm pe toţi pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată.”

Casa Naţională de Pensii CNPP)

Măsura are în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Aceasta prevede măsurile suplimentare de combatere a virusului, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 592/11.03.2020, precum și că în spitale s-a instaurat carantina. Pensionarii de invaliditate care trebuie expertizați nu pot beneficia de analize medicale și investigații necesare evaluării medicale.

Ce trebuie să știe pensionarii de virarea pensiei pe card

România are peste 3 milioane de pensionari. Din toamnă, e așteptată o majorare a pensiilor, dar, deocamdată, Guvernul doar a spus că lucrează la scenarii prin care se poate face asta – și dacă se poate.

Până când se va întâmpla, e bine să știi pentru tine sau rudele care pot beneficia de un demers prin care să-și primească mai repede banii. E vorba de viramentul pe card.

Pe lângă CEC Bank și BCR, și Raiffeisen are o opțiune pentru pensionari. Banca promite comisioane zero la pachetele Zero Tot și Zero Simplu.

Vestea și mai bună pentru pensionari e că, din ianuarie 2020, băncile sunt obligate să livreze banii mai repede. Asta înseamnă că, în loc de două zile, timpul a fost redus la o zi între momentul în care Trezoreria livrează banii și se fac plățile.