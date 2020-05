Banii de pensie intră direct pe card! Vestea care bucură milioane de români. Ce trebuie să facă acum

Criza medicală a împins cetățenii către izolare socială și limitarea deplasării. Ce se întâmplă însă cu banii de pensie și cum pot fi primiți mai ușor?

România are peste 3 milioane de pensionari. Din toamnă, e așteptată o majorare a pensiilor, dar, deocamdată, Guvernul doar a spus că lucrează la scenarii prin care se poate face asta – și dacă se poate. Până când se va întâmpla, e bine să știi pentru tine sau rudele care pot beneficia de un demers prin care să-și primească mai repede banii. E vorba de viramentul pe card.

Atât CEC Bank, cât și cu BCR au abordat recent subiectul virării pensiilor pe card. În timp ce CEC Bank are circa 400.000 de clienți care își pot primi banii pe card, BCR a anunțat abia acum un beneficiu important pentru pensionari.

Banca susține că și-a simplificat fluxul intern și acum, printr-un simplu apel telefonic, clienții care încasează pensie pot cere să intre direct în contul bancar. La solicitarea clienţilor, BCR va prelua prin Contact Center cererea de virare a pensiei pe card pe care o va completa, în numele beneficiarului, cu acordul acestuia, şi o va trimite ulterior către Casele de Pensii.

Cererile de activare a pensiei pe card pot fi depuse la Contact Center BCR, la următoarele numere de telefon: *2227 sau +40214074200 (apelabil din străinătate).

Banii de pensie pot intra direct pe card, dacă vrei

În 2018, Eugen Teodorovici, pe atunci ministrul Finanțelor, a spus că vrea ca pensia să vină direct pe card pentru români. Asta ar însemna o economie de circa 600 de milioane de lei, cheltuiți anual pentru Poșta Română. Acel plan nu s-a materializat, dar băncile oferă această opțiune.

Pe lângă CEC Bank și BCR, și Raiffeisen are o opțiune pentru pensionari. Banca promite comisioane zero la pachetele Zero Tot și Zero Simplu.

Vestea și mai bună pentru pensionari e că, din ianuarie 2020, băncile sunt obligate să livreze banii mai repede. Asta înseamnă că, în loc de două zile, timpul a fost redus la o zi între momentul în care Trezoreria livrează banii și se fac plățile.

În cazul trecerii pensiei pe card, mare parte din bănci pot elibera cardul și-l pot trimite acasă.