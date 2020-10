Care este noua funcție de la Spotify care-ți face viața mai ușoară

Bătălia dintre Spotify și Apple Music continuă. Cele două servicii de muzică adaugă deseori caracteristici aparent inspirate de concurența lor.

Cea mai recentă este căutarea după versuri. Un inginer Spotify a postat recent că utilizatorii pot introduce versuri în câmpul de căutare al aplicației pentru a obține rezultate ale melodiilor, funcție oferită de Apple Music de la sfârșitul anului 2018.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics ? on Spotify

Give it a try ? pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020