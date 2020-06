Cel mai sumbru scenariu: câți oameni ar fi murit dacă n-am fi stat în carantină

Cea mai utilă armă pe care am avut-o împotriva virusului a fost distanțarea socială. Potrivit experților, carantina a contribuit la evitarea unui număr extrem de mare de decese cauzate de noul virus. În cazul în care am fi continuat să umblăm liberi pe străzi, lucrurile ar fi stat complet altfel acum.

Potrivit unui nou studiu realizat de Global Policy Laboratory din cadrul University of California at Berkeley, măsurile de siguranță au contribuit foarte mult la evitarea unui scenariu mult mai sumbru în contextul pandemiei, în special respectarea distanțării sociale prin izolarea acasă. Laboratorul a examinat efectele a peste 1.700 de măsuri de prevenire a coronavirusului (interdicțiile de călătorie, închiderea școlilor, suspendarea serviciilor religioase, anularea evenimentelor etc.) în șase țări: SUA, China, Coreea de Sud, Italia, Franța și Iran pentru a-ți arăta cât de mult bine au făcut acestea.

Carantina a ajutat extrem de mult în China. Cercetătorii au descoperit că politicile implementate în perioada 16 ianuarie – 5 martie din China au salvat aproximativ 285 de milioane de oameni de la îmbolnăvire. Statul chinez a raportat până în prezent doar aproximativ 84.000 de cazuri. De asemenea, un studiu din luna martie arată că, în cazul orașului de origine al virusului, Wuhan, restricțiile au jucat un rol extrem de important. Închiderea orașului din 23 ianuarie a prevenit zeci de mii de infecții în provincia Hubei. Fără această măsură, cazurile din Hubei ar fi fost cu 65% mai multe, a estimat cercetarea.

Fără măsurile de limitare a deplasării și interacțiunii dintre oameni în SUA, studiul estimează că numărul infecțiilor s-ar fi dublat aproape la fiecare două zile din 3 martie până în 6 aprilie. Asta înseamnă că aproximativ 60 de milioane de persoane ar fi putut fi infectate în Statele Unite. Până acum, SUA au raportat 1,9 milioane de cazuri.)

Cât de mult a ajutat carantina în Europa

Și în Europa a ajutat mult faptul că oamenii au fost obligați să stea acasă.

Potrivit unui studiu realizat de Imperial College London, restricțiile de circulație au contribuit la evitarea a 3,1 milioane de decese în 11 țări europene, din momentul în care aceste măsuri au fost puse în aplicare, din luna martie, până pe 4 mai.

O echipă de cercetători din Italia a stabilit recent că blocarea țării a prevenit aproximativ 200.000 de spitalizări între 21 februarie, data la care a fost raportat primul caz din Italia, și 25 martie. De asemenea, Italia ar fi evitat aproximativ 630.000 de decese în perioada martie – mai, potrivit studiului ICL. În plus, laboratorul de la University of California arată că, în statul italian, carantina a contribuit la evitarea a aproximativ 49 de milioane de infecții pe teritoriul țării.

Cu alte cuvinte, națiuni precum China au beneficiat de impunerea timpurie a restricțiilor, în timp ce întârzierile în SUA și Italia ar fi cauzat decese care ar fi putut fi prevenite.

În Germania, deși mai puțin de 1% din populație a contractat virusul, a evitat aproximativ 560.000 de morți din martie până în mai, a estimat studiul. În schimb, Spania și Marea Britanie – unde peste 5% din populație a fost infectată – ar fi evitat fiecare peste 400.000 de decese. Între timp, Franța ar fi prevenit aproximativ 690.000 de decese – cea mai mare valoare dintre cele 11 țări.

Per total, cercetătorii au stabilit că, în fiecare țară, carantina a avut un „impact mare asupra transmisiei”. În toate cele 11 țări, rata de reproducere (media de persoane pe care le infectează o persoană bolnavă) a fost semnificativ sub valoarea 1.