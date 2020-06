România rămâne fără restaurante și locuri de joacă: ce se întâmplă după 15 iunie, cu restricțiile

Cei care sperau că majoritatea restricțiilor legate de activitiățile comerciale și HoReCa vor fi reluate după data de 15 iunie au fost dezamăgiți aseară într-o intervenție televizată a ministrului Sănătății.

Deși sunt multe variabile legate de evoluția pandemiei pe următoarele săptămâni, un lucru este însă sigur. Restaurantele și locurile de joacă rămân închise după 15 iunie 2020, pentru un motiv simplu. Virusul se răspândește semnificativ mai ușor în spații închise, iar, la interior, există mai multe suprafețe care sunt folosite în comun, a argumentat ministrul Sănătății într-un set de declarații făcute pentru Digi24. Meciurile de fotbal fără spectatori vor reprezenta pentru mult timp de acum încolo o altă constantă. „La bucuria unui gol o galerie nu poate păstra distanţare socială”, e atât de simplu.

În cea mai recentă intervenție televizată a lui Tătaru, oficialul a discutat despre noul set de restricții care vor fi eliminate de la 15 iunie pentru ca noi să revenim la normal, în mod parțial. Din păcate, multe dintre ele vor rămâne în continuare în vigoare, începând cu restaurante, locuri de joacă și spectatori la meciuri.

”Sunt spaţii închise. Încercăm o evaluare a spaţiilor deschise (terasele – n.r.) în care nu avem elementul de aeroflor. Mai avem 15 zile în care putem vedea care sunt rezultatele”, a afirmat Tătaru, întrebat de ce nu se redeschid și restaurantele din 15 iunie. În ceea ce privește locurile de joacă, problema pleacă de la numărul masiv de suprafețe comune cu care interacționează micuții.

”S-a ales această variantă, avem o lună cu reluarea antrenamentelor. În această perioadă am văzut şi meciuri amicale, urmează finalul campionatului, dar fără spectatori. Bucuria unui gol şi o galerie nu cred că poate păstra o distantare socială. Discuţiile avute cu ministrul Sportului, am ajuns la această concluzie, noi am dat doar normele de aplicare în această competiţie”, a explicat ministrul Sănătății vizavi de meciuri. Desfășurarea slujbelor în interior este de asemenea scoasă din discuție, după 15 iunie.

În ceea ce privește restricțiile care vor fi ridicate după data de 15 iunie, acestea au fost comunicate pe parcursul zilei de ieri de către Klaus Iohannis: