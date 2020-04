Când revin copiii pe băncile școlii: Ludovic Orban a făcut anunțul și s-ar putea să te șocheze

În plină pandemie, cu un număr de decese care crește în fiecare zi, Ludovic Orban s-a aruncat să definească o dată exactă pentru reînceperea cursurilor.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că a semnat decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență, instituită în 16 martie pentru a limita propagarea pandemiei de coronavirus. „Este absolut evident că ne luptăm cu o epidemie extrem de greu de controlat”, a spus șeful statului, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.

Printre primele măsuri ale stării de urgență, s-a numărat încetarea cursurilor și, ulterior, închiderea școlilor. Guvernul a decis închiderea școlilor de miercuri, 11 martie, în contextul cazurilor de coronavirus confirmate în România. Din păcate pentru elevi, Orban ține morțiș să-i aducă din nou pe băncile școli pentru a-și termina anul școlar, cu examenele de final de an, cu tot.

Din acest motiv, în mod absolut șocant, într-o intervenție la Realitatea Plus, premierul României a spus că elevii s-ar putea întoarce pe băncile școlilor începând cu 15 mai. Încercând probabil să nu pară inconștient până la capăt, a ”aruncat” totuși în declarație cuvintele ”dacă situația epidemică o va permite”. Principalul său argument pentru acest anunț este că examenele trebuie pregătite ”cu cea mai mare seriozitate”, iar anul școlar trebuie să se încheie în aceeași perioadă ca în orice an, de parcă ne-am aflat într-un an obișnuit.

„Anul școlar va fi încheiat. Adică elevii își vor da toate examenele care se dau la sfârșit de an. La fel, studenții își vor da toate examenele. Încercăm, sigur, dacă după 15 mai lucrurile vor fi în regulă, putem să dăm drumul la activitatea școlară. Profesorii vor trebui să se mobilizeze după vacanța școlară să intensifice predarea online până când se vor putea redeschide școlile și, de asemenea, trebuie să fie pregătite examenele care se dau cu cea mai mare seriozitate”, a spus Orban. Declarațiile au fost făcut în contextul unei intervenții la Realitatea Plus.