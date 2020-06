Call of Duty Warzone, afectat de protestele din SUA: anunțul făcut acum de Activision

Statele Unite ale Americii se confruntă cu cele mai agresive și de amploare proteste din ultimele decenii, iar din empatie, protestele s-au extins și în alte orașe ale lumii. În acest context socio-cultural, mai multe companii au amânat lansări importante.

Cei care sperau să aibă acces la noi sezoane și conținut actualizat în Call of Duty Modern Warfare, Warzone și Call of Duty: Mobile vor fi dezamăgiți să afle că asta nu se va întâmpla prea curând. Oficialii Activision au anunțat pe Twitter că amână toate lansările din următoarea perioadă, până la o dată anunțată ulterior.

Motivul formulat pentru această pauză de lansări a fost transmis printr-un text simplu pe un fundal negru. ”Acum nu este momentul”, acum ”este momentul ca cei care vorbesc răspicat pentru egalitate, justiție și schimbare să fie văzuți și auziți”, se arată în comunicatul Activision.

Breaking: Activision has announced that Modern Warfare and Warzone Season 4 has been delayed. Call of Duty: Mobile Season 7 also delayed. https://t.co/sT7rjlGqYk pic.twitter.com/56ke3Z8ZkR

— Call of Duty News (@charlieINTEL) June 2, 2020