Alternativa la Fortnite pe care ai așteptat-o, Call of Duty: Warzone s-a lansat astăzi și e gratuit

După lungi speculații legate de acest subiect, Activision a lansat Call of Duty: Warzone, un joc de tip battle royale gratuit pe care îl poți juca acum.

Cei de la Activision sunt renumiți pentru reticența lor de a oferi ceva gratuit, dar și-au dat în sfârșit seama că vechiul mod de a face afaceri nu mai funcționează. Într-un univers guvernat de Fortnite, PUBG sau Apex Legends, este clar pentru oricine că shooterele cele mai populare în 2020 sunt de tip free-to-play. Banii se fac din microtranzacții, nu dintr-o investiție semnificativă la început și alte câteva ulterioare pe add-on-uri, expansion pack-uri și actualizări.

În cazul în care ai achiziționat deja Call of Duty Modern Warfare, vei putea juca noul Call of Duty: Warzone cu câteva ore mai devreme. Chiar dacă nu ai făcut însă acea investiție, până la finalul zilei ți-l vei putea instala pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul oficial pe marginea acestei lansări a fost făcut pe blogul oficial al Activision.

În prima etapă, jocul va include două moduri de joc pe care le poți experimenta și o singură hartă masivă, Verdansk. Aceasta poate găzdui simultan până la 150 de jucători. Cele două moduri sunt battle royale și plunder (jaf, prădare). În cel de-al doilea mod, cel pe care nu l-ai mai experimentat în trecut, scopul este să termini jocul cu cât mai mulți bani, după ce ai navigat pe hartă și ai încercat să cauți obiecte pe care să le vinzi. În mod previzibil, tot în plunder, poți ucide ceilalți jucători și poți încheia diverse contracte in-game.

Cel mai probabil, vei experimenta Call of Duty: Warzone de unul singur și, peste aproximativ o săptămână sau două de la lansare, ne vom da seama dacă este sau nu un succes. Înainte să-l instalezi însă, ai în vedere că îți trebuie 101GB de spațiu liber.