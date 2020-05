”Calculatorul” care joacă un singur joc, un omagiu adus clasicului Doom: cum a fost posibil

La mai bine de 25 de ani de la lansarea versiunii originale, Doom continuă să facă valuri la nivel global, printr-o serie de dispozitive ciudate pe care îl poți juca.

Am văzut versiuni de Doom jucate pe bancomate, pe imprimante, pe calculatoare de buzunar și orice altceva. Este însă pentru prima oară când cineva a creat un ”calculator” doar pentru Doom. Am pus calculator în ghilimele, deoarece, de fapt, este o placă de circuite construită de la zero doar pentru clasicul shooter lansat în urmă cu un sfert de secol.

Dincolo de afinitatea gamerilor pentru creații clasice, programatori talentați sunt într-o competiție constantă pentru a porta Doom pe cat mai multe echipamente electronice. Cel mai recent efort semnificativ a fost depus de Sylvain Lefebvre pentru a aduce jocul pe încă o platformă pe care nu a mai poposit în trecut. De această dată, este vorba de un controller FPGA în care a fost programat Doom la nivel hardware.

The DooM-chip! It will run E1M1 till the end of times (or till power runs out, whichever comes first).

Algorithm is burned into wires, LUTs and flip-flops on an #FPGA: no CPU, no opcodes, no instruction counter.

Running on Altera CycloneV + SDRAM. (1/n) pic.twitter.com/wd7j4JnfWn

