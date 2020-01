Clasicul Doom intră în secolul 21 cu niște actualizări care vor încânta fanii brandului

În luna iulie a anului trecut, Bethesda a relansat jocurile clasice Doom pentru aproape orice platformă, de la iOS și Android până la PS4, Xbox One sau Nintendo Switch. Acum, respectivele iterații se bucură de actualizări importante.

Doom și Doom 2 costă 5 dolari, indiferent de platformă, iar Doom 3 costă 10 dolari. Dacă nu le-ai cumpărat deja, cei de la Bethesda tocmai ți-au oferit numeroase motive să faci această investiție. Printr-o postare pe blogul oficial al gigantului, americanii au dezvăluit în detaliu care sunt modificările aduse printr-o nouă actualizare

Primele două creații ale celor de la ID Software din seria Doom vor suporta add-on-uri create de terți, un detaliu care extinde semnificativ volumul de divertisment la care vei avea acces in-game. Bătrânele fișere WAD pot fi încărcate direct de către jucător în versiunea de PC și Android, în timp ce utilizatorii de iOS, PlayStation, Xbox sau Switch trebuie să se limiteze la extensiile pe care Bethesda le va introduce într-un magazin virtual.

Printre primele mod-uri oferite direct de distribuitor, se numără The Plutonia Experiment și TNT: Evilution, incluse în Final Doom. La acestea se adaugă No Rest for the Living și Sigil al lui John Romero. Altele vor fi introduse odată cu trecerea timpului. Dezvoltatorii au eliminat și restricțiile motorului de randare pentru a permite încărcare de MegaWADs. Suportul pentru redarea de MIDI-uri va fi inclus pentru a-ți oferi coloana sonoră originală, inclusiv în add-on-uri, exact așa cum a fost gândită în versiunea originală a Doom și Doom 2.

Dincolo de conținutul efectiv însă, noile versiuni de Doom vor suporta randarea în 60 de cadre pe secundă, față de 35 PFS în prima iterație. Opțional, îl poți juca într-un format de ecran de 4:3, la fel ca în cazul jocului original. Ca să termini cele două titluri un pic mai ușor, au fost introdus și funcțiile de salvare rapidă (Quick Save) și încărcare rapidă (Quick Load) a sesiunilor de gaming. Dincolo de modernizări însă, aceasta este iterația originală a titlului.