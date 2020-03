Box office-ul s-a dus în cap mai rău ca după 11 septembrie: pagubele colaterale ale coronavirus

Coronavirus face ravagii în industria cinematografică. Cinematografele sunt închise, lansări importante au fost amânate cu un an, iar partea de producție a multor pelicule a fost întreruptă pe perioadă nedefinită.

Situația din cinematografe este mai dificilă decât în urmă cu 20 de ani. Nimeni nu mai dă bani pe filme în această perioadă, iar încasările din box office-ul american ne aduc aminte de situația financiară de după 11 septembrie 2001, când ne-am confruntat cu un nivel major de panică din cauza atentatului de la WTC.

În SUA, mai există câteva cinematografe deschise, momentan, dar numărul celor care le calcă pragul este infim spre inexistent. În definitv, autoritățile implementează în fiecare zi măsuri noi pentru împiedicarea răspândirii pandemiei, iar cheltuielile pe care le fac cei mai mulți oameni în această perioadă nu sunt pe surse de divertisment.

Lansarea unor filme precun No Time to Die sau Fast and Furios 9 a fost amânată până anul viitor, dar problema majoră ține de filmele care se află deja în cinematografe. Acestea sunt un dezastru financiar de proporții pentru companiile din spate.

Conform informațiilor agregate de Box Office Mojo, săptămâna trecută a fost cea mai proastă la capitolul încasări din 1995 și până în prezent. Pe primul loc la încasări s-a aflat Onward a celor de la Pixar, dar a avut parte de o scădere a încasărilor de 73% de la o săptămână la alta, șocantă pentru o animație de un asemenea calibru. În final, vorbim de doar 10,5 milioane de dolari din 4.310 cinematografe. Premierele s-au aflat într-o situație și mai gravă. Bloodshot cu Vin Diesel a strâns doar 9,3 milioane de dolari, o valoare infimă cu care a ajuns în top trei.

Perioada weekendului, care ar fi trebuit să fie cea mai profitabilă pentru premiere și producții de top lansate în săptămânile trecute a fost cea mai dezastruoasă din septembrie 2000 și până în prezent. Niciodată nu au ajuns atât de puțini oameni în cinematografe. Singura dată când industria cinematografică de la Hollywood a înregistrat o scădere atât de mare de la o săptămână la alta s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001.