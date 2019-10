Dacă Mr. Bean ar juca în toate filmele, toate ar rupe la Box Office

Mr. Bean este unul dintre cele mai celebre personaje dintr-un serial, iar succesul său te-ar putea face să crezi că ar putea înlocui cu brio orice personaj dintr-un film.

Serialul a apărut inițial în 1990 și a atras audiențe mari de televiziune, iar interpretarea actorului Rowan Atkinson a fost una foarte apreciată în serial. De asemenea, a primit și câteva premii destul de importante.

În esență, Mr. Bean este un adult care pare sa fie nascut ieri. De altfel, fiecare episod incepe cu imaginea acestuia picat din luna. Este complet ignorant când trebuie să facă cele mai simple lucruri și nu se descurcă în fața problemelor cotidiene. Totuși, este incredibil de inventiv când găsește soluții la care niciun om normal nu s-ar gândi.

De altfel, umorul serialului provine, în cea mai mare parte, de la soluțiile sale originale (și adesea absurde) la problemele din viața de zi cu zi, dar și de la atitudinea sa de ignorare a celor din jur atunci când încearcă să le rezolve.

Rowan Atkinson, actorul care interpretează rolul și cel care a și dezvoltat personajul, îl descrie pe Mr. Bean drept „un copil în corpul unui bărbat adult”.

E greu să nu recunoști din prima expresiile faciale specifice personajului, iar poate de asta e și mai interesant să-l poți vedea în roluri mai serioase din anumite filme celebre.

Cum ar arăta Mr. Bean în roluri celebre din filmele de la Hollywood

Joker, în The Dark Knight

Harry Potter

Mr. Bean în rolul lui Voldemort, în seria Harry Potter

Maximus, în Gladiatorul

Are you not entertained?, aș adăuga.

Jack Sparrow, în seria de filme Pirații din Caraibe

Smeagol, în seria de filme Stăpânul Inelelor

Indiana Jones

Mr. Bean în rolul supereroului Hulk

Rhett Butler, în Pe aripile vântului

Mr. Bean pe Tronul de Fier din Game of Thrones