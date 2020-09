Banca Transilvania oferă așa ceva pentru zeci de mii de români, dar prea puțini știu asta

Evenimentele din 2020 a forțat băncile să se digitalizeze mai rapid. Iar Banca Transilvania are o opțiune de care clienții ar trebui să știe. Îi scapă de foarte multe bătăi de cap.

Banca Transilvania susține că, în primele opt luni din 2020, au fost înregistrate aproape 500.000 de sesiuni online prin BT Visual Help. 50% au fost în perioada iunie – august 2020. Numărul accesărilor BT Visual Help a crescut de 7 ori în ianuarie – august 2020 faţă de aceeaşi perioadă din 2019, cum poate te așteptai.

De exemplu, peste 4.300 de persoane fizice și juridice au solicitat amânarea ratelor la credite în perioada martie – iunie 2020 prin BT Visual Help. Totodată, au fost deschise peste 1.100 de conturi de PFA în perioada aprilie – mai 2020 prin opțiunea Banca Transilvania.

Cele mai accesate opţiuni BT Visual Help din martie până acum au fost următoarele: istoric tranzacţii, verificarea sumelor blocate pe card, modificarea limitelor tranzacţiilor cu cardul, solicitarea extrasului de cont şi consultarea detaliilor despre diferite obligaţii de plată către bancă.

Ce poți face dacă ești client Banca Transilvania

Sunt cinci pași pentru accesarea BT Visual Help. Apelezi numărului de telefon 0264 308 000 sau 0264 308 028 (Call Center BT), selectezi opţiunea BT Visual Help, accesezi linkului primit prin SMS, te autentifici și accesezi opțiunile din BT Visual Help.

Banca Transilvania pune la dispoziția clienților numeroase optiuni prin această funcție. Ai istoricul tranzacţiilor pentru fiecare cont curent/de card BT pe trei zile, informaţii despre plăţile în rate cu cardurile STAR de la BT, dar și sume blocate pe cont din tranzacţii nedecontate. Totodată, ai detalii despre obligaţiile de plată pentru cardurile de credit BT, poți solicita extras de cont curent şi extras pentru cardurile STAR și ai informaţii despre conturi: IBAN, sold, valută, număr de puncte de loialitate STAR.

Ai opțiunea de-a bloca temporar sau definitiv carduri, dar și să soliciți reemiterea unui card după blocarea definitivă. Și poți modifica limitele de tranzacţionare cu cardul.