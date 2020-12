Banca Transilvania, anunțul care vizează toți românii: cifrele care dau fiori

Banca Transilvania a făcut un anunț care-i vizează pe toți locuitorii țării, iar cifrele dau fiori.

Banca Transilvania a făcut un bilanț al primelor nouă luni ale anului, iar rezultatele nu-s dintre cele mai bune. Industria, care are cea mai mare pondere în formarea PIB (20%, la nouă luni), este marele perdant al acestei crize, au stabilit economiștii băncii, care pun aceste date în contextul economiei românești per ansamblu.

E vorba de un minus de peste 10%, pe volum, în cazul industriei şi cu o contribuţie la creşterea Produsului Intern Brut de minus 2,4%, arată BT.

Banca Transilvania, anunț despre revenirea economică

Statistica vine să confirme datele anterioare care arătau o scădere de PIB, la nouă luni, de 5,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Trimestrul al treilea arată însă o revenire bună, cu o creştere substan­ţia­lă faţă de trimestrul al doilea de 5,6%. Câțiva economiști sunt optimiști și cred că economie își va reveni. Ritmul, însă, nu poate fi intuit de pe acum.

BT arată că doar trei sectoare au adus un plus în economie, în primele nouă luni din an: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil, cu cheltuielile pentru spitale, pentru combaterea COVID – 19. La nouă luni, prin comparație an la an, au scăzut agricultura (din cauza secetei), industria şi comerţul (pe partea de formare a PIB), în vreme ce con­strucţiile şi IT au fost pe plus şi au mai atenuat puţin căderea.

Trimestrul al patrulea va fi decisiv pentru un final de an care oricum nu va fi bun – o scădere anticipată de economişti, în medie, de 5%. Şi asta pentru că puternica scădere din T2 este dublată de o reînchidere parţială unor afaceri în Uniunea Europeană (şi în România) care, aproape inevitabil, au condus la o scădere de cerere pe piaţa externă pentru exporturile ţării, ceea ce va afecta rezultatul pe ansamblu. Cel mai probabil, economia îşi va reveni în W, nu în V, crede Ionuţ Dumitru, economist-şef al Raiffeisen Bank.

S-ar putea, însă, ca greul să fi trecut.