Avertisment nou pentru bolnavii de coronavirus din România: ce se întâmplă cu asimptomaticii

„La propunerea grupului tehnic din cadrul Ministerului Sănătății, grupului științific care se ocupă de evaluări, mâine (marți-n.r.) vom semna un ordin de ministru prin care tot pacientul asimptomatic sau simptomatic ușor va beneficia de o internare de 10 zile, în a 7-a zi se efectuează un test care, dacă este negativ, la 10 zile să meargă acasă, dacă este pozitiv, dar nu mai avem simptome de cel puțin 3 zile, la cei ușor simptomatici, la cei asimptomatici nu am avut simptome, la 10 zile va pleca acasă, cu izolare la domiciliu până la 14 zile, sub supravegherea medicului de familie”, a declarat Nelu Tătaru la Realitatea Plus, potrivit realitatea.net