Au traversat Europa pe biciclete: cum au reușit să parcurgă peste 2.000 de kilometri cu o abordare unică

Ben Brown și Austin Oliver sunt doi tineri care au pornit în misiunea de a dovedi că ciclismul pe distanțe lungi poate merge mână în mână cu o dietă vegană.

Cei doi se recuperează după expediția de 40 de zile cu bicicleta în toată Europa, acoperind 2.000 de kilometri în opt țări și supraviețuind cu o dietă pe bază de plante zi după zi.

Cursa a fost desfășurată în sprijinul Amazon Appeal al WWF, iar pe parcursul ei au strâns peste 2.300 de lire sterline, adică 2.493 de euro, depășind ținta inițială de 2k.

Se numesc “Going Green Team”, iar cei doi au planificat să parcurgă cu bicicleta tot drumul de la Londra la Budapesta în 40 de zile. Și au reușit, în cea mai mare parte.

Au plecat pe 4 august. Dar, din cauza restricțiilor de călătorie din Ungaria, au fost nevoiți să termine ultima etapă a călătoriei mergând cu bicicleta direct peste Alpi, pe un teren dificil spre Italia, ajungând în Veneția.

Călătoria a fost filmată în întregime și încărcată pe canalul Youtube al lui Ben, cu videoclipuri săptămânale în care era prezentat progresul lor.

De-a lungul călătoriei lor, Ben și Austin s-au asigurat, de asemenea, că vizitează proiecte de construcții durabile în Europa care ajută la combaterea schimbărilor climatice, deoarece Ben este student la arhitectură în Marea Britanie.

Pentru o călătorie atât de lungă, echipa susține că au avut nevoie de îmbrăcăminte activewear pe care să o poată “purta iar și iar”. În conformitate cu acreditările lor verzi, au fost sponsorizați de marca ecologică Organic Basics.

Ben consideră călătoria ca fiind un eveniment “life changing” și spune că nu numai că sunt mândri că au strâns o sumă substanțială pentru a proteja pădurea tropicală amazoniană, dar au dovedit și că atletismul și veganismul pot fi o combinație reușită.

“Urmarea unei diete vegane în călătorie a fost mult mai ușoară decât ne așteptam”, spune Ben pentru Euronews Living.

“Fiecare țară pe care am vizitat-o avea opțiuni vegane grozave. Am reușit să ne furnizăm în mod adecvat aportul nutrițional de care aveam nevoie pentru a finaliza această provocare folosind doar o dietă pe bază de plante. Am mâncat o mulțime de tocănițe cu fasole și leguminoase, favoritul fiind o fiertură de năut și cartofi dulci”.