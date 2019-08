Ce poți face să ajuți pădurea din Amazon, dincolo de un share pe Facebook

Numărul celor care sunt supărați pentru incendiile din Amazon este foarte mare. Situația este mai gravă ca niciodată, iar repercusiunile pe termen lung for vi dezastruoase, în contextul în care pădurea amazoniană asigură 20% din oxigenul planetei.

Deși au început în urmă cu câteva săptămâni, incendiile continuă să se extindă în pădurea tropicală din Amazon. Evenimentul este mai mediatizat decât cel din Siberia și foarte multe vedete au început să strângă bani pentru îmbunătățirea situației. Dacă vrei să te implici și tu în diminuarea gravității, există câteva particularități pe care le poți face.

În primul rând, încearcă să răspândești informații corecte pe rețelele sociale din surse sigure. Nu vrei ca cineva să te conteste pentru că ai folosit o poză falsă sau de acum câțiva ani pentru a ilustra incendiile din Amazon și să aibă dreptate. Un astfel de gest convinge oamenii că totul este o mare conspirație de a strânge bani și nu este deloc așa. Foarte multe specii de animale au dispărut din cauza acestor incendii, iar triburi băștinașe au rămas fără căminul lor de sute de ani.

Al doilea lucru pe care îl poți face este să încerci să consumi mai puține produse care își iau baza în Amazon. Ai fi surprins de numărul lor. Indiferent dacă vorbești de ulei de palmier, carne de vită sau hârtie, s-ar putea să aibă în spate exploatarea mai mult sau mai puțin abuzivă a pădurilor amazoniene. În contextul în care este mai ușor ca niciodată să afli de unde îți vin produsele sau componentele lor, ar fi păcate să nu faci un bine planetei și să consumi cât mai multe produse locale.

Deși pare imposibil ca un boicot la scară largă să-și facă simțite efectele în fața unei companii gigant, ai fi surprins de succesele înregistrate în trecut. La finele anilor `80, Rainforest Action Network a pus foarte multă presiune pe Burger King prin intermediul presei. Scopul era să înceteze să mai importe carne de vită ieftină din zona pădurii tropicale. Campania a fost un succes, iar Buger King a renunțat la un contract în valoare de 35 de milioane de dolari. Aceeași fundație se străduiește să să îndepărteze acum uleiul de palmier din lumânările de Halloween.

Rebels take the road outside the Brazilian Embassy..#ActForTheAmazon #OurLungsAreOnFire #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/PNe8QiNsmE

— Extinction Rebellion UK ?✨ (@XRebellionUK) August 23, 2019