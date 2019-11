ASUS crede că laptopurile ar trebui să aibă chiar și două ecrane. Dar cât de utile sunt?

În 2019, ASUS s-a remarcat cu o abordare rezumată sub numele Duo. Astfel, a apărut pe piață modelul ZenBook Duo, care beneficiază și de-o versiune Pro. Ideea de bază e că, pe lângă ecranul principal, mai există unul mai mic cu circa 60% deasupra tastaturii. Pare un chin ergonomic, nu? Ar putea, dar nu-i chiar așa.

Povestea mea cu ASUS ZenBook Duo s-a întins pe aproape două luni. Întâi am avut modelul Pro – cunoscut și sub numele UX581G -, apoi am avut un model simplu, dar cu noua generație de procesoare Intel – cunoscut ca UX481F. Ambele, structural, sunt la fel: ecran principal, ecran secundar ScreenPad Plus, touchpad în dreapta, număr limitat de porturi.

Cel care impresionează cel mai mult este ZenBook Pro Duo. Modelul pe care l-am folosit era dotat cu un procesor Intel Core i7-9750H, 16 GB memorie RAM DDR4, ecran 15,6 inci 4K OLED, o margine foarte îngustă în jurul acestuia și un ScreenPad Plus de 14 inci la o rezoluție bizară care duce spre jumătate din 4K. În fine, laptopul poate avea și placă video dedicată: Nvidia GeForce RTX 2060 cu 6 GB memorie GDDR6.

Modelul mai mic, pe care l-am folosit la circa o lună după modelul Pro, are câteva limitări acolo unde te-ai aștepta. Procesorul este un Intel Core i7-10510U, spațiul de stocare este de 512 GB pe SSD, memoria RAM DDR3 e de 16 GB și ecranul este un Full HD de 14 inci. Rezoluția ScreenPad Plus e mult mai mică, în raport și cu cea a ecranului mare.

Altfel, conectivitatea e cam cum te-ai aștepta: două porturi USB 3.1 clasice, un port USB-C, mufă pentru încărcare, mufă pentru căști și cam asta. O mențiune se impune: modelul Pro are sunet certificat Harman / Kardon și suportă Wi-Fi 6, dar cumva nu e o surpriză de la un model premium în 2019.

ASUS ZenBook Duo e un joc atât al inovației, cât și al extinderii scenariilor de utilizare

Nu-i chiar o surpriză că laptopurile, că sunt de la ASUS sau de alți producători, au fost relativ neschimbat timp de aproape trei decenii. Și nici nu-i prea mult de schimbat, că ai un calculator ultraportabil care trebuie să beneficieze de: tastatură, ecran, componentele pentru procesare și stocare. Doar că ceva trebuia să se schimbe și așa a apărut acel ScreenPad Plus.

Dincolo de specificațiile tehnice pe care le-am trecut mai sus, am fost mai interesat de experiența de utilizare. ScreenPad Plus suportă câteva aplicații pe care le poți instala sau îl poți folosi, pur și simplu, ca ecran secundar. Acolo unde am pus Spotify, am putut să pun cu ușurință unul dintre meniurile din Photoshop sau din Premiere Pro.

Ideea pentru un așa concept, cum e ASUS ZenBook Duo, e simplă: pe orice laptop e nefolosită zona de lângă touchpad. E o zonă moartă pe care nimeni nu poate pune nimic, că acolo îți vin mâinile când folosești tastatura. Dar dacă muți tastatura jos, ai spațiul acela liber sus și poți face experimente ca ScreenPad.

O noutate de care m-am bucurat eu și alți cinci oameni din lume e că acel touchpad din dreapta poate deveni tastatură numerică. Eu folosesc asta când pun ghilimele, dar și când vreau să am cifrele mai la îndemână decât sunt cele de deasupra tastaturii. E o idee utilă pentru un touchpad pe care îl folosești sau nu. Eu, personal, evit touchpad-ul, că am mereu un mouse pe fir sau wireless cu mine și sunt mai eficient așa.

Ce creează ASUS ZenBook Duo, mai ales modelul Pro, e o nouă zonă pentru scenarii de utilizare. Practic, ai două ecrane și al doilea este și tactil. Vestea proastă aici ar fi că asta crește și consumul de energie, dar pe modelul Pro oricum știi că autonomia va scădea din cauza rezoluției 4K. Ai, la schimb, o calitate spectaculoasă a imaginii cu tonurile de negru pe care le poți obține doar pe OLED.

Totodată, la modelul Pro am avut și un restpad pentru prelungirea tastaturii. Nu-i magnetic și aici am sesizat cea mai mare problemă. Stă, pur și simplu, lângă tastatură, dar parcă aș fi vrut să fie ținut cumva lipit de laptop. Totodată, la modelul ZenBook Duo cu noua generație de procesoare Intel lipsea stylusul din cutie. Da, laptopurile beneficiază și de un stylus, dar ciudat era că nu exista așa ceva, deși spațiul pentru el era acolo. Doar el nu era.

Mai trebuie să menționez un detaliu care ține de design și construcție. Când deschizi laptopul prima dată, tastatura e ridicată, automat, pentru că ecranul intră un pic sub ea. E mai greu să explic în scris, dar vezi pozele și e destul de clar cum se întâmplă lucrurile. Și nu-ți dai seama cât de util e acest truc până când nu încerci câteva zile să scrii, la birou, pe-o tastatură care e înclinată și nu pe una plată cu biroul. E mult mai relaxant (dacă e vreodată relaxant să scrii mult).

Autonomie, performanță și așteptări pentru viitor de la modelele de tipul acesta

Știu că mă duc într-o zonă de-a compara merele coapte cu merele mai puțin coapte, dar, da, e o diferență de autonomie între cele două modele. ZenBook Pro Duo e un consumator mai mare și, în principiu, din cauza rezoluției mai mari. Astfel, n-am putut compara 1-to-1 dacă noul cip Intel e mai eficient. Așa că am recurs la o comparație cu un laptop mai vechi, cu un procesor cu două generații mai vechi.

Procesoarele Intel de generație nouă sunt fabricate pe 14 nanometri, denumite „Comet Lake” și sunt aproape cele mai bune. Zic asta, pentru că mai există „Ice Lake” pe 10 nanometri, de la Intel i3 până la i7 (deocamdată, nu e un Intel i9). Ce am avut eu pe ASUS ZenBook Duo, adică modelul Intel Core i7-10510U e cam cel mai bun dintre cele de performanță medie. Evident, e mai eficient decât cele de dinaintea sa, dar nu semnificativ cât să-ți dai seama în folosirea de zi cu zi. Totuși, pe ZenBook Duo, cu ale sale două ecrane și placă video integrată, am reușit să scot o autonomie mai bună decât pe-un laptop cu Intel de generație a opta. Nu-i deloc un test științific, dar aș avea încredere în ZenBook Duo să stau o zi departe de priză. Cu tot cu cipul Intel „Comet Lake” i5 sau i7.

Cât despre performanță, nu cred că ai ajuns până aici și crezi că modelul Pro e mai slab. Evident, e mai bun. De la ecran (dimensiune și rezoluție) la placă video. Dar nici nu se pune problema unei comparații între cele două. Unul e folosit de ASUS ca să promoveze cât mai mult conceptul acesta, astfel încât aplicațiile terțe să fie optimizate, în timp ce modelul Pro îți arată cum poate fi mixul între performanță și inovație. Da, prețul lui nu poate fi ignorat, dar nu e ca și cum te așteptai să fie ieftin.

Când vine vorba de lucrul efictiv pe un ASUS ZenBook Duo – Pro sau simplu – tastatura e rezonabilă, are nevoie de îmbunătățiri pentru touchpad și e clar că Windows 10 e un dezastru când vine vorba de recunoașterea componentelor fizice. De exemplu: ecranul mare nu-i tactil, cel mic e, dar Windows nu face diferența între cele două și ajustează interfața ca și cum totul ar fi tactil. Și e un dezastru când îți dai seama că degeaba dai cu degetul pe ecran, nu se întâmplă nimic.

Ce face producătorul cu acest concept e promițător, pentru viitor. Dacă se ține suficient de treaba asta, ar putea crea o linie în sine, separată de ZenBook, pe care s-o recunoști prin acest al doilea ecran. Mai e nevoie de suport software, de optimizare pentru diverse aplicații – în special cele pentru industrii creative – și mai multă muncă la îmbunătățirea ergonomiei. Acel restpad de care am beneficia la ZenBook Pro Duo ar trebui să fie prins cu magnet de laptop. Altfel, Pro sau simplu, e un laptop care clar extinde scenariile de utilizare. Aștept și modelul următor, cu un procesor Intel de generație nouă ceva mai performant.