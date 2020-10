Arma care sperie întreaga lume: țara aceasta a testat racheta nucleară hipersonică

Armata rusă a lansat cu succes o rachetă nucleară hipersonică. Cu o viteză mai mare decât alte arme similare, aceasta ridică mari semne de întrebare cu privire la scopul ei.

Racheta Zircon, relatează The Associated Press, a fost lansată din Marea Albă în largul coastei Rusiei și și-a atins cu succes ținta mai la nord, în Marea Barents. Odată cu lansarea cu succes, pe care președintele rus Vladimir Putin a descris-o drept un „mare eveniment” pentru Rusia, se pare că am intrat acum în era armelor nucleare operaționale care zboară prea repede pentru a le bloca.

În decembrie anul trecut, Rusia a anunțat că Avangard, un vehicul de lansare hipersonic care poate zbura de 27 de ori viteza sunetului și sustrage sistemelor antirachetă, era pe deplin operațional.

Anunțul rusesc scurt nu menționa Avangard pe nume, dar presupunând că a fost folosit la lansare, s-ar părea că există acum dovezi tangibile că prima lume a unei noi clase de arme funcționează așa cum este descrisă.

Deocamdată, detaliile rămân incerte. Dar Putin a spus în 2019 că Zircon ar putea călători o mie de kilometri (620 de mile) la nouă ori viteza sunetului, relatează AP.

„Dotarea Forțelor noastre Armate – armată și marină – cu cele mai noi sisteme de arme cu adevărat de neegalat va asigura cu siguranță capacitatea de apărare a țării noastre pe termen lung”, a spus Putin miercuri.

De ce a creat Rusia racheta care nu poate fi oprită și cât de puternică e

Rusia susține că are nevoie să se protejeze. Astfel, a lucrat la crearea unei arme de distrugere în masă care nu poate fi oprită. Și poate fi dotată cu focos nuclear suficient de puternic cât să facă daune însemnate oriunde cade. Acum, Rusia susține că a și instalat sistemul acesta.

De peste doi ani aflăm despre planul Rusiei de-a crea arma care nu poate fi oprită. Între timp i-a fost dezvăluit și numele: Avangard. Iar tehnologia presupune că racheta poate călători cu viteză hipersonică și nu poate fi oprită de un sistem tradițional anti-rachetă. Vladimir Putin, președintele Rusiei, a prezentat-o oficial în 2018. Rusia vrea astfel să se asigure că ar avea un avantaj într-un război cu alte țări, cum ar fi unul cu Statele Unite ale Americii.