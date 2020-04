Argumentele lui Orban, pentru decizia fără precedent: ”Foarte multe riscuri în deschiderea școlilor”

Cu excepția copiilor din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, anul școlar s-a încheiat în România, conform anunțului autorităților. Reacțiile la această decizie radicală au fost mixte.

Întreaga planetă se află într-o situație fără precedent. Pandemia a fost guvernanții în fața unor scenarii pentru care nu există niciun fel de manual. Nimeni nu știe care este cea mai bună soluție. Singurul lucru pe care îl poți face este să încerci o ideea cu repercusiuni pentru sute de mii sau milioane de oameni și să te rogi că merge. În cel mai optimist caz, să copiezi o măsură bună de la un stat străin în speranța că va funcționa și la tine. Astfel a funcționat Guvernul României și Administrația Prezidențială în ultimele câteva luni.

Tot dintr-un astfel de set de circumstanțe ciudate, s-a decis închiderea școlilor până la toamnă. Doar copiii din anii terminali vor mai merge la școală în condiții de distanțare socială, după data de 15 mai. În mod previzibil, nu toată lumea este bucuroasă de acest lucru, mai ales părinții de copii mici, care sunt nevoiți să se întoarcă la muncă.

Încercând să calmeze spiritele și să atragă atenția asupra fluxului de gânduri din spatele situației din învățământ, premierul Ludovic Orban a avut în urmă cu câteva ore o intervenție la Digi 24. În acel context, a insistat pe numărul mare de riscuri pe care și l-ar fi asumat dacă se redeschideau școlile la fel ca înainte de pandemie.

„Astăzi, după o analiză extrem de aprofundată, pentru că au fost foarte multe voci care au cerut redeschiderea şcolilor, am luat această decizie de a menţine suspendate cursurile şi de a relua şcoala în toamnă. Pentru că, în evaluarea pe care am făcut-o, extrem de amănunţită, am identificat foarte multe riscuri în cazul deschiderii şcolilor. Şi lucrurile sunt foarte clare: viaţa, sănătatea elevilor şi profesorilor trebuie puse pe prim plan, în ceea ce priveşte cunoştinţele se poate stabili un mecanism prin care aceste cunoştinţe să ajungă la elevi. Evident, ne propunem clar să închidem anul şcolar şi ne propunem ca examenul de evaluare, de bacalaureat să fie luate, astfel încât să permitem elevilor din clasa a VIII-a, din clasa a XII-a să continue şcoala pe treapta care urmează în procesul educaţional”, a declarat Orban la Digi24.

În ceea ce privește scenariul unui al doilea val de Coronavirus la toamnă, Orban a afirmat să ar trebui să ne prindă foarte bine pregătiți. În plus, în funcție de situația de la momentul respectiv, premierul a promis că se vor lua măsurile care se impun.