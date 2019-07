MTV Video Music Awards 2019: lista artiștilor cu cele mai multe nominalizări

MTV Video Music Awards 2019 va avea loc pe 26 august în New Jersey, Statele Unite ale Americii și tocmai au fost anunțate nominalizările.

Dacă ai o afinitate pentru muzică pop, câștigătorii de la MTV Video Music Awards 2019 îți vor arăta care sunt cei mai în vogă artiști ai momentului. Din momentul în care au fost anunțate nominalizările, este evident că Taylor Swift și Ariana Grande au avut un an foarte bun. Cele două vedete se laudă cu zece nominalizări fiecare, la cele mai importante categorii. Lista include nominalizări pentru cel mai bun videoclip și cea mai bună melodie.

În topul nominalizărilor, urmează Billie Eilish și Lil Nas X, cu nouă, respectiv opt. Ambii concurează pentru premiul de cel mai bun debut, în timp ce Eilish, în vârstă de 17 ani, a fost selectată și în categoriile „artistul anului” și „cel mai bun artist pop”, printre altele. De cealaltă parte a baricadei, Lil Nas X, prin intermediul piesei Old Town Road este nominalizat la categorii precum ”cea mai bună melodie”, ”cel mai bun artist hip hop” și ”cel mai bun videoclip”.

Având în vedere că întreaga decernare gravitează în jurul unor premii precum videoclipul anului și cântecul anului, este bine să ai în vedere nominalizările la aceste categorii. La premiul pentru videoclipul anului concurează 21 Savage ft. J. Cole – „a lot”, Billie Eilish – „Bad Guy”, Ariana Grande – „thank u, next”, Jonas Brothers – „Sucker”, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – „Old Town Road (Remix)”, Taylor Swift – „You Need to Calm Down”, iar la cel pentru cel mai bun artist, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Halsey, Jonas Brother și Shawn Mendes.

De asemenea, la premiul pentru cântecul anului concurează piese interpretate de Drake – „In My Feelings”, Ariana Grande – „thank u, next”, Jonas Brothers – „Sucker”, Lady Gaga & Bradley Cooper – „Shallow”, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – „Old Town Road (Remix)”, Taylor Swift – „You Need to Calm Down”. Dacă vrei să votezi sau să vezi lista completă a nominalizărilor accesează această adresă.