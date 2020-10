Apple are de învățat de la Xiaomi: cum au protejat chinezii mediul înconjurător, cu fiecare telefon

Pe lângă faptul că sunt cei mai buni când vine vorba de încărcare wireless, cei de la Xiaomi încep să fie și grijulii cu mediul înconjurător.

În conferința Apple de săptămâna trecută, oficialii companiei au insistat foarte mult pe modul în care protejează mediul înconjurător. Pentru că ar fi fost ciudat doar să protejeze mediul, au decis să se și îmbogățească în același timp, eliminând încărcătorul de priză și câștile din cutia fiecărui iPhone, fără să scadă prețul.

Cei de la Apple au fost așa de mândri de ideea lor ”genială” încât s-au lăudat și cu faptul că vor livra cu până la 70% mai multe telefoane în același spațiu, ca să facă mai mulți bani într-un timp și spațiu mai mic.

Dintr-un punct de vedere, Xiaomi a împrumutat ideea Apple, dar a preferat să o implementeze deștept, fără să tragă vreo țapă utilizatorilor și fără să încerce să se îmbogățească pe cheltuiala oamenilor. Astfel, prin intermediul contului oficial de Twitter al gigantului, chinezii au anunțat că vor reduce cu 60% plasticul din fiecare cutie a unui telefon creat sub Xiaomi.

Implementarea acestei inițiative la scară largă va dura destul de mult, dar va începe în Europa cu Xiaomi Mi 10T Lite. Partea bună este însă că această companie, spre deosebire de Apple, nu te va lăsa fără accesorii în cutie, pentru a te forța să le cumperi separat. Până și o carcasă gratuită pentru smartphone își va găsi loc în continuare cu fiecare Mi 10T Lite, pe lângă un încărcător de priză și un cablu USB Type-C. În schimb, plasticul va fi eliminat din ambalajul efectiv al aparatului.

Cel mai probabil, această postare este o ironie la adresa Apple, fără vreo referință clară la gigantul din Cupertino. În final, dacă te tentează oferta chinezilor, ai în vedere că un Mi 10T Lite costă 250 de euro pentru versiunea cu 6GB RAM și o memorie internă de 64GB. Ca idee, nu există niciun iPhone cu mai mult de 4GB RAM, niciodată nu a existat.

We unboxed the #Mi10TLite – Atlantic Blue variant ? You’ll get all the essentials, just with less plastic waste. Starting in Europe, we’ve committed to reducing plastic packaging by about 60%. ? pic.twitter.com/ai1yq3YR92

— Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020