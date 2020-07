Anunț de la Banca Transilvania pentru toți românii: se întâmplă chiar azi și nu poți rata

Banca Transilvania a venit cu o veste excepțională pentru mii de români. E ca de Black Friday, dar pentru sistemul bancar.

La început de iunie, Banca Transilvania a pus la dispoziția clienților o serie de oferte bune pentru vară. Acum, banca a revenit cu ceva similar. I-a spus „Summer Vibes” și totul se întâmplă online.

„Azi e zi de shopping online și avem oferte too hot to be true: 4.96% la creditul imobiliar și 7.49% la creditul de nevoi personale. Aaaa și multe puncte STAR cadou”, a transmis Banca Transilvania.

Ce oferă Banca Transilvania, în funcție de ce ai nevoie acum?

Oferta Banca Transilvania de acum mai durează aproximativ 12 ore (la ora publicării acestui articol). Oferta Summer Vibes presupune că ai 7,49% dobândă fixă, zero comision de analiză, dar și 150 de puncte Star bonus pentur cardurile Star Forte sau Gold. Oferta standard, dacă nu profiți de aceasta, e cu 9,5% dobândă, dacă primești venituri într-un cont BT, sau 10,5% dacă nu ai veniturile la BT. Costă și 200 lei comisionul de analiză.

Pentru creditul imobiliar-ipotecar, dobânda variabilă (IRCC + 2,55%) e de 4,96%, dar e zero comisionul de analiză. Altfel, comisionul de analiză e de 400 de lei. Totodată, la oferta de acum ai zero taxă de evaluare. Altfel, e 500 de lei taxa pentru apartament și 750 de lei pentru casă.

Dacă vrei un card de credit Star, primești acum 200 de puncte bonus. Altfel, în oferta standard, sunt 10 puncte.

Nu în ultimul rând, mai e și creditul de nevoi personale fără card Star. Aici dobânda fixă e de 7,99%, în timp ce oferta standard de la Banca Transilvania are dobândă de 9,5% dacă ai venituri pe cont sau 10,5% dacă n-ai venituri. Și comisionul de analiză e de 200 lei. Acum, comisionul e zero. Totodată, există o asigurare de viață și șomaj, ceea ce poate fi foarte util în această perioadă. Ai toate informațiile despre campania de acum aici.