Veste teribilă de la ANAF pentru milioane de români: vizează direct popririle și executările silite

La finalul săptămânii anterioare, ministrul Finanțelor a anunțat prelungirea termenului până la care nu se plătesc penalități de întârziere de către cei care nu achită la timp obligațiile fiscale.

Cu toate acestea, veștile nu sunt la fel de bune și pentru cei care aveau datorii la buget, acumulate până în momentul în care decizia Guvernului a fost în sensul sistării măsurilor care vizau penalitățile și executările silite pentru datornici.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat îmbunătățirea condițiilor, prelungind termenul limită până la executarea silită.

“Pe lângă ce am prezentat până acum în spaţiul public, am îmbunătăţit puţin condiţiile. Nu vor fi executări silite până la 25 decembrie şi tot astăzi vom introduce în ordonanţă încă o facilitate, discuţiile cu companiile la Consiliul Economic Social, am avut şi noi aceste discuţii şi, faţă de ce am propus, pentru perioada 26 octombrie-25 decembrie nu se vor calcula nici dobânzi şi nici penalităţi pentru aceste obligaţii fiscale scadente de la intrarea în starea de urgenţă până în data de 25 decembrie”, a menționat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.