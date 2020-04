Americanii, disperați: prostele masive vor deveni focare de infecție, conform experților

Cu aproximativ 22 de milioane de șomeri și un ajutor aproape inexistent din partea guvernului de la Washington, americanii sunt disperați. Preferă să se îmbolnăvească, decât să moară de foame.

În urmă cu câteva zile, numărul șomerilor din SUA a ajuns la 22 de milioane, iar o estimare a Rezervei Federale vehiculează un maxim de 47 de milioane în aproximativ o lună. Partea cea mai tristă este că această criză tinde să afecteze într-un mod inechitabil grupele de populație. Femeile suferă cel mai mult, urmate de minorități. Ca referință, în martie, 60% dintre locurile de muncă eliminate au fost deținute de femei.

În acest context, în fiecare colț al Statelor Unite au izbucnit proteste. Oamenii sunt disperați să reînceapă activitatea și să se redeschidă economia, ignorând măsurile de distanțare socială. Ca pachetul să fie complet, organe medicale și oameni obișnuiți organizează alte proteste încercând să convingă oamenii să stea în casă.

Oficialii de la Washington sunt panicați, în contextul în care este evident că astfel de întâlniri cu sute de oameni vor alimenta numărul bolnavilor. ”Să te duci la un protest masiv în timpul unei pandemii mortale este ca și cum ai alerga către Cernobîl în timp dezastrului nuclear”, a postat Tom Brier pe Twitter, un candidat democrat la Congres.

Going to a massive rally during a deadly pandemic is like running toward Chernobyl during the nuclear meltdown. #Harrisburg https://t.co/ksXobSp8uD

De partea cealaltă a baricadei, organe medicale ies în fața spitalelor unde lucrează cu pancarte și se roagă de trecători să stea în casă. Mesajele, în mod previzibil, sunt emoționante. ”Nu te vreau la terapie intensivă, stai în casă.”; ”Ai încredere în asistene, du-te acasă”; ”Viața mea este în pericol, du-te acasă”, sunt doar câteva dintre mesaje.

HAPPENING RIGHT NOW! Healthcare workers in Harrisburg are in the streets standing up & telling protestors of stay-at-home orders to #trustnurses because lives are at stake. #StayHomePA #StayHome @PatriotNews @PennLive @WITF @CBS21NEWS @ABC10 pic.twitter.com/f5edG4qUb2

— SEIU Healthcare PA (@seiuhcpa) April 20, 2020