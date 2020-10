Amazon te plătește dacă ești dispus să vinzi aceste date

Amazon a lansat un nou program prin care plătește în mod direct consumatorii pentru informații despre ceea ce achiziționează în afara Amazon.com și pentru răspunsul la sondaje scurte.

Programul, Amazon Shopper Panel, solicită utilizatorilor să trimită 10 chitanțe pe lună pentru orice cumpărături efectuate de la comercianții cu amănuntul non-Amazon, inclusiv magazine alimentare, farmacii și cinematografe, parcuri tematice și restaurante.

Magazinele proprii Amazon, precum Whole Foods, Amazon Go, Amazon Four Star și Amazon Books nu se califică.

Ce trebuie să faci ca să primești banii?

Participanții la program vor profita de noua aplicație mobilă Amazon Shopper Panel de pe iOS și Android pentru a face poze cu chitanțe de hârtie care se califică sau pot opta pentru redirectionarea chitanțelor prin e-mail la receipts@panel.amazon.com pentru a câștiga o recompensă de 10 dolari. Recompensa poate să fie aplicată soldului din contul Amazon sau poate fi utilizată pentru donații caritabile.

Amazon spune că utilizatorii pot câștiga recompense suplimentare în fiecare lună pentru fiecare sondaj pe care îl completează. Sondajele opționale vor întreba despre mărci și produse care ar putea interesa participantul și despre probabilitatea de a achiziționa un produs. Alte sondaje pot întreba ce părere are cumpărătorul despre un anunț. Aceste recompense pot varia, în funcție de sondaj.

În prezent, programul este disponibil prin opt-in și invite-only doar consumatorilor americani. Participanții invitați pot descărca acum noua aplicație Shopper Panel și se pot alătura panoului. Alți utilizatori interesați pot folosi aplicația pentru a se alătura unei liste de așteptare pentru o invitație.

Cum folosește Amazon datele tale?

Amazon susține că va șterge orice informații sensibile din chitanțele încărcate de utilizatori, cum ar fi informațiile privind prescripția.

În schimb, informațiile personale ale utilizatorilor nu sunt șterse, ci stocate n conformitate cu politica sa de confidențialitate existentă. Amazon va permite însă utilizatorilor să-și șteargă chitanțele încărcate anterior, dacă doresc.

Panourile de cercetare a consumatorilor sunt operațiuni obișnuite, dar, în cazul Amazon, intenționează să utilizeze datele în mai multe moduri diferite.

Pe site, Amazon explică că “poate utiliza” datele clienților pentru a îmbunătăți selecția produselor de pe Amazon.com și Whole Food Market, precum și pentru a îmbunătăți selecția de conținut oferită prin serviciile Amazon, cum ar fi Prime Video.

Amazon spune, de asemenea, că datele colectate vor ajuta agenții de publicitate să înțeleagă mai bine relația dintre anunțurile lor și achizițiile de produse la nivel agregat și vor ajuta Amazon să construiască modele despre modul în care grupurile de clienți ar putea fi interesate de anumite produse.

Amazon poate alege să ofere date brandurilor pentru a le ajuta să obțină feedback cu privire la produsele existente, notează site-ul web.

Lansarea programului urmează un control sporit asupra practicilor comerciale anticoncurențiale ale Amazon în SUA și în străinătate atunci când vine vorba de utilizarea datelor de cumpărare ale consumatorilor.

Amazon a fost supus focului autorităților de reglementare din SUA cu privire la modul în care a valorificat datele de vânzări ale unor comercianți terți pentru a beneficia de propria afacere cu etichetă privată.

În același timp, Amazon și-a mărit investițiile în marketing, care a crescut cu 44% în primul trimestru, ajungând la 3,91 miliarde de dolari. Aceasta a fost o rată de creștere mai rapidă decât Google (13%) și Facebook (17%), chiar dacă minuscul în comparație – Google Ads a câștigat 28 de miliarde de dolari în acel trimestru, iar Facebook a câștigat 17,4 miliarde de dolari, a raportat Digiday.

Deoarece pandemia a accelerat trecerea la comerțul electronic cu aproximativ cinci ani, nevoia Amazon de a optimiza mai bine spațiul publicitar a fost de asemenea accelerată – și poate fi necesar să ingereze mai multe date decât ceea ce poate colecta direct de pe propriul său site web.

Într-un mesaj adresat agenților de publicitate despre lansarea programului, Amazon și-a poziționat afacerea de comerț electronic ca o mică parte a pieței de vânzare cu amănuntul în ansamblu – un punct pe care îl face adesea în speranța de a evita reglementarea.

Retailerul a explicat apoi că Shopper Panel l-ar putea ajuta să sprijine vânzătorii și brandurile oferind informații suplimentare dincolo de propriul magazin.

Amazon nu spune când va fi eliminată lista de așteptare a programului, dar oricine se poate înscrie începând de astăzi.