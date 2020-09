Achiziția Amazon care ar putea influența enorm chiar și industria auto

În încercarea de a aborda problema schimbărilor climatice, Amazon a adăugat anul acesta peste 1.800 de vehicule electrice de la Mercedes-Benz Vans la flota sa de livrare din Europa.

Acordul, pentru modelele eSprinter și eVito ale producătorului auto german, va fi finalizat până la sfârșitul anului, a declarat Amazon într-un comunicat.

Amazon, care livrează din ce în ce mai mult cu ajutorul propriului personal sau al contractorilor în loc să se bazeze pe alți transportatori, a anunțat în 2019 o înțelegere pentru a cumpăra 100.000 de camioane electrice personalizate fabricate de Rivian Automotive Inc. finalizați comanda până în 2030.

Achiziția de la Mercedes este un indiciu că Amazon va căuta vehicule și de la alți producători auto pentru a elimina gazele cu efect de seră care încălzesc planeta din flota sa de livrare.

Vehiculele electrice reprezintă o parte importantă a efortului Amazon de a deveni un emițător zero de carbon până în 2040. Ca parte a acestui obiectiv, directorul executiv Amazon, Jeff Bezos, a anunțat în septembrie The Climate Pledge, o invitație deschisă pentru alte companii care să răspundă angajamentului Amazon și să urmărească și să raporteze propriile emisii.

În cadrul The Climate Pledge, Amazon investește în energie regenerabilă, angajându-se să funcționeze cu 100% energie verde până în 2025.

Peste 1.200 de vehicule electrice din comanda Amazon vor fi modelul celei mai noi utilitare comerciale electrice Mercedes-Benz, eSprinter, un model mai mare decât primul vehicul cu emisii zero al producătorului, eVito, informează IOL.

Vehiculele eSprinter includ caracteristici de siguranță, inclusiv frână de parcare electrică, frână activă, cameră de mers cu spatele și multe altele. Restul de 600 de vehicule vor fi eVito.

„Amazon adaugă 1.800 de vehicule electrice de livrare de la Mercedes-Benz ca parte a călătoriei noastre pentru a construi cea mai durabilă flotă de transport din lume și ne vom mișca rapid pentru a pune aceste autoutilitare pe drum în acest an”, a adăugat Jeff Bezos.

Și Mercedes-Benz ia măsuri pentru mediu

Mercedes-Benz a anunțat că s-a alăturat The Climate Pledge, devenind al patrulea semnatar. The Climate Pledge solicită noilor semnatari să aibă un nivel net de carbon zero în afacerile lor până în 2040, cu un deceniu înaintea obiectivului Acordului de la Paris din 2050.

„Prin aderarea la The Climate Pledge ne dezvoltăm obiectivul nostru de a urmări în mod constant mobilitatea fără emisii și producția durabilă de vehicule”, a declarat Ola Kallenius, președintele Consiliului de administrație al Daimler AG și Mercedes-Benz AG.

Până la sfârșitul acestui an, portofoliul de vehicule va cuprinde cinci modele complet electrice și mai mult de 20 de hibrizi conectabili.

Nu este clar dacă Mercedes, care a anunțat anterior planuri de a face flota sa de pasageri neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2039, a fost de acord cu noile angajamente de mediu, ca parte a participării sale la pactul climatic Amazon.

Daimler își raportează emisiile de carbon publicului și organizațiilor globale de monitorizare din 2010, potrivit datelor de la CDP, fostul Carbon Disclosure Project. Amazon și-a dezvăluit amprenta de carbon pentru prima dată anul trecut, dar nu a trimis date către tracker-ul CDP atent monitorizat public.

Un purtător de cuvânt al Amazon a declarat că angajamentul Climate Pledge a fost luat de filiala Mercedes, nu de Daimler în ansamblu, care deține și mărci precum producătorii americani de camioane Freightliner și Western Star. Un purtător de cuvânt al Daimler a spus că, având o unitate care a semnat The Climate Pledge, compania întreagă își consolidează angajamentele și este „încântată să se alăture unei comunități care să împărtășească cunoștințe, idei și cele mai bune practici”.